Rorainópolis: Posto Fiscal do Jundiá começa a ser revitalizado

O Governo do Estado, através da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura) e da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda) iniciou na semana passada os serviços de reforma geral do Posto Fiscal do Jundiá, na divisa com o estado do Amazonas. Estão sendo feitas a pavimentação asfáltica do pátio e a revitalização do prédio.

A reforma foi uma determinação da governadora Suely Campos, devido a importância da unidade para a economia bem como para a segurança do Estado, por se tratar de uma área de divisa com o Amazonas, por onde entram os produtos que abastecem o mercado local, mas também é porta de entrada e saída de pessoas diariamente.

“O Posto do Jundiá é responsável pela maior parte da arrecadação de impostos do Estado e estava abandonado há anos, sem a estrutura adequada para atender os usuários, e sem condições de trabalho adequado para nossos servidores. Com a reforma, vamos melhorar o atendimento e dar mais dignidade para quem trabalha lá”, disse.

O projeto de recuperação da pavimentação asfáltica, sob a responsabilidade da Seinf, teve a Ordem de Serviço assinada no último dia 25 de julho, e a empresa Coema Paisagismo, Urbanização e Serviços Ltda., vencedora do Processo de Licitação, já iniciou a obra. O investimento é de R$ 1.430.661,52 e a conclusão dos serviços deve durar cerca de dois meses, dependendo das condições climáticas.

Já os serviços de manutenção do prédio do posto do Jundiá, sob a responsabilidade da Sefaz, estão sendo executados pela empresa Castelo Construções. Estão sendo feitas a revitalização da parte elétrica, hidráulica, de refrigeração, reparos no piso e no teto, banheiros e pintura, entre outros pequenos reparos necessários para dar melhores condições de trabalho para os servidores e dos usuários.

De acordo com informações da Sefaz, apesar da obra, o posto do Jundiá está funcionando normalmente, com todas as fiscalizações de rotina sendo feitas no local, inclusive dos veículos de carga.

Gilvan Costa