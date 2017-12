Rorainópolis: Natal em Família reúne quase 10 mil pessoas

O Campo do Grêmio em Rorainópolis, localizado a 273 quilômetros de Boa Vista, ficou pequeno para as quase 10 mil pessoas que foram prestigiar o Natal em Família da Assembleia Legislativa, promovido na noite dessa quarta-feira, 20. As famílias presentes eram formadas por idosos, adultos, jovens e crianças de idades variadas e vindas das mais diversas regiões.

Foi uma noite de diversão, alegria, encanto e reflexão. Antes de começar o espetáculo, protagonizado por integrantes do Abrindo Caminhos, as crianças aproveitaram o playground e fizeram muitas fotos com ursos gigantes que compuseram um cenário próprio para registro fotográfico. Mas, quando a apresentação iniciou, os olhos de todos se viraram para o palco.

De vestido de renda na cor vermelha e sempre sorridente, a aposentada Joaquina Nunes, 68 anos, contou que para um evento de Natal não poderia sair de casa de qualquer jeito. “Sou muito vaidosa”, ressaltou. Sentada com o neto Lucas, 8 anos, próximo ao palco, ressaltou que ouviu comentários de que Assembleia iria apresentar um espetáculo encenado por crianças e adolescentes do Abrindo Caminhos e, por isso, chegou cedo, por volta das 17h30, para acompanhar tudo de perto. “Eu me surpreendi com tudo. Que noite linda aqui em Rorainópolis. Moro aqui há 21 anos e nunca tivemos um evento de Natal assim. Fiquei impressionada com a apresentação dessas crianças e adolescentes do Abrindo Caminhos. Sou uma pessoa muito alegre, mas essa história contada no palco que fala do nascimento de Jesus mexeu muito comigo e acredito que todos que assistiram”, frisou Joaquina, dizendo que vai matricular o neto no programa.

A aposentada observou tudo e comentou sobre a organização do evento. “Antes do jantar, serviram cachorro-quente e estava muito gostoso, eu pedi logo dois e meu neto um, além de refrigerantes. Na hora da ceia eu achei que o pessoal fosse correr pra formar fila lá perto do local onde estavam as comidas, mas não, os servidores da Assembleia saíram com bandejas servindo de mesa em mesa. Tudo muito perfeito”, ressaltou.

O também aposentado Valentin Balduíno Gonçalves, 75 anos, disse que depois de participar do Assembleia ao Seu Alcance em Rorainópolis, no mês de agosto deste ano, tinha que ir para o Natal em Família. “O Assembleia ao Seu Alcance foi muito bem organizado, uma estrutura grande e gostei muito. Hoje eu vim com minha esposa [Maria de Fátima], minha filha [Delvani] e o meu neto [Thiago], para participarmos do evento e mais uma vez muita gente. É disso que gosto, de organização. E que apresentação boa daqueles jovens no palco. Esse Natal será inesquecível, pois ainda não tinha visto uma confraternização de Natal assim”, destacou.

E não somente pessoas da sede de Rorainópolis prestigiaram o Natal em Família. Teve gente que veio das vilas do Equador, do Jundiá, Martins Pereira, Nova Colina. O gestor de uma escola, Valquimar Jose da Silva, passou três dias viajando de barco da Vila Santa Maria do Boiaçú até Caracaraí e depois via terrestre até chegar Rorainópolis. “Mesmo com a viagem cansativa, aqui em Rorainópolis tudo valeu muito a pena, porque encontrei amigos e participei de um evento de Natal muito bonito”, comentou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, presidente Jalser Renier (SD), afirmou que o Natal em Família em Rorainópolis foi um evento para toda a população de Roraima. “Todos que vieram foram muito bem recebidos, bem tratados. Todos saíram daqui felizes. Eu não tenho dúvidas disso, porque recebemos muita gente, inclusive que vieram de vários lugares do Estado”, ressaltou.

Edilson Rodrigues