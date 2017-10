Rorainópolis: mais de cinco mil pessoas comemoram aniversário do município

Para comemorar os 22 anos da fundação de Rorainópolis, o Governo do Estado promoveu um grande evento no município. A festa aconteceu nesta terça-feira, 17, e foi marcada pela apresentação da banda nacional Araketu.

Além da atração nacional, houve também shows de artistas locais. O evento aconteceu na Avenida Ayrton Senna e segundo a PMRR (Polícia Militar de Roraima), cerca de cinco mil pessoas prestigiaram as apresentações.

“O governo fez questão de confraternizar e presentear a população com esse evento. Nosso governo tem uma história de muito trabalho com esse município, com investimentos importantes em todas as áreas” destacou a governadora Suely Campos.

Pela segunda vez em Roraima este ano, os vocalistas da Banda Araketu, Linoy e Tonho Matéria, comentaram o prazer de voltar ao Estado. “Voltamos com a mesma vontade de subir ao palco, com o mesmo desejo de trazer a música da Bahia e a alegria da nossa terra para comemorar um momento tão especial como esse, comemorando os 22 anos de Rorainópolis.”

Conforme um dos organizadores da festa, Adilson do Asa, é importante que o município não deixe de comemorar a data. “A parceria com o Governo do Estado foi de grande importância para gente. É justo a emancipação política do município ser comemorada com um grande evento”, ressaltou.

“Muitos moradores das vilas e vicinais vieram prestigiar o evento, que por sinal foi muito bem planejado e está maravilhoso. O município precisa ser mais valorizado, como moradora daqui, fico feliz em ver a governadora cuidando e realizando um evento desse porte”, pontuou Lívia Printes, moradora da vila de Nova Colina.

Economia

A comemoração do aniversário de Rorainópolis movimentou a economia local e deixou os empresários de vários segmentos satisfeitos. Os moradores e visitantes movimentaram o setor hoteleiro, de alimentação e confecções.

“Essa festa foi muito bem organizada e movimentou bastante a economia da cidade, principalmente das lojas. O comércio em geral ganhou muito com essa inciativa do governo, uma oportunidade importante que aqueceu a economia local” afirmou Luciano Noronha, empresário do setor de confecções.

Neuzelir Moreira