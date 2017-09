Rorainópolis: Iteraima realiza regularização de lotes urbanos

A regularização de lotes urbanos promovida pelo Governo do Estado em Rorainópolis, região Sul, chegou à terceira etapa. O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) está realizando ação de 11 a 22 deste mês, nos bairros Suelândia, Campolândia, Cidade Nova, Novo Brasil e Chácara II, em áreas de propriedade do Estado.

São realizados serviços de vistoria, levantamento socioeconômico dos moradores e identificação das moradias. “Esta terceira etapa consiste em resolver quaisquer pendências dos processos já abertos, e também fazer a abertura de novos processos, para que possa ao final, ser expedido o título definitivo”, disse o presidente do Iteraima, Alysson Macedo.

As equipes do Iteraima também realizaram o levantamento topográfico da área de propriedade do Estado, que corresponde a aproximadamente 100 hectares, ou um milhão de metros quadrados.

Após o trabalho realizado, o Instituto apresentou o projeto de parcelamento atualizado junto à prefeitura, o qual foi aprovado por estar dentro das normas de ordenamento urbano. Somente com a aprovação, os títulos poderão ser emitidos e registrados em cartório.

Os moradores devem procurar o atendimento do Iteraima na CPR (Casa do Produtor Rural) de Rorainópolis para dar início ao processo de regularização ou verificar pendências nos processos já abertos.

“Estaremos com uma equipe de em torno de 18 servidores, para alcançar o máximo possível de requerentes que possam, ao final, receber o tão sonhado título definitivo”, enfatizou Macedo.

Rosiane Menezes