Rorainópolis: Ipem-RR fiscaliza postos de combustíveis no Sul do Estado

Durante dois dias (5 e 6), o Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima) fiscalizou postos de combustíveis no município de Rorainópolis, região sul de Roraima. Nas visitas nenhum estabelecimento apresentou irregularidade.

Segundo o técnico de fiscalização, Paulo Santos, durante as visitas são verificados os equipamentos utilizados nos postos, como bombas de combustíveis, lacres e medidas de volume.

“O Ipem-RR é responsável pela verificação subsequente e eventual dos postos de gasolina, essa verificação compreende um conjunto de procedimentos que visam assegurar a permanência das características de fabricação da bomba medidora, e da medida de volume, bem como o correto funcionamento e utilização nos postos de combustíveis” esclareceu Santos.

O Ipem-RR é um órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e tem autonomia para interditar as bombas, caso seja encontrada alguma com irregularidade. Nesses casos, o Ipem suspende o funcionamento do aparelho com um selo vermelho e o proprietário é multado, e a bomba de combustíveis é liberada para a manutenção e correção.

Os consumidores podem solicitar a aferição da bomba junto ao Instituto, ou entrar em contato com a Ouvidoria do Órgão pelo telefone 0800 280 9590, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 13h.

Neuzelir Moreira