Rorainópolis: Ipem fiscaliza veículos com cronotacógrafos

Durante cinco dias (de 4 a 9) a equipe do Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima) esteve no município de Rorainópolis, BR-174, e fiscalizou veículos que possuem cronotacógrafos – aparelho que registra velocidade, dentre outras informações do percurso da viagem.

A ação foi feita também no posto de fiscalização da Sefaz (Secretaria da Fazenda), no Jundiá, e contou com a parceria da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O agente de fiscalização, Patric Xavier, explicou que a operação tem como objetivo identificar se os cronotacógrafos estão de acordo com a legislação vigente, se há irregularidades como ausência de lacre, bem como, se o certificado de verificação do instrumento está dentro do prazo de validade, que é de dois anos.

“Foram verificados cerca de 100 veículos, desse apenas três foram encontrados com irregularidade, devido ao certificado vencido. É importante destacar que o tacógrafo é obrigatório em todos os veículos de transporte, com peso bruto acima de 4.536 kg ou com capacidade para mais de dez passageiros. O instrumento é fundamental para a segurança nas estradas, sendo considerado a “caixa preta” de caminhões, ônibus e vans escolares”, pontou.

Ele esclarece ainda que além de registrar informações do percurso, como respeito aos limites de velocidade e distância percorrida, o tacógrafo também registra o tempo de condução e descanso do motorista.

Os veículos encontrados com irregularidades serão autuados e os responsáveis pelos veículos têm o prazo de até 10 dias úteis para apresentar defesa junto ao Ipem-RR.

Neuzelir Moreira