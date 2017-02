Rorainópolis: escola José de Alencar será totalmente reformada

A população de Rorainópolis, no sul do Estado, vai ter atendida uma antiga reivindicação. A governadora Suely Campos determinou urgência na reforma geral da escola José de Alencar, a única que oferece o Ensino Médio no município. Nesta quinta-feira, 2, o secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida, e a secretária adjunta de Educação, Ana Ferst, estiveram reunidos com gestores, professores e pais de alunos da escola, para definir os últimos detalhes para o início das obras.

De acordo com Gregório Almeida, a escola vai receber uma ampla reforma, que vai contemplar a troca de 50% da cobertura, todo o piso e o forro, esquadrias, portas e janelas, revitalização de toda a parte elétrica, hidráulica e sanitária, além da pintura.

“Além disso, será feito todo um projeto de acessibilidade, inclusive com a construção de banheiros para PNE [Portadores de Necessidades Especiais]. Isso vai deixar a escola em condições de receber os cerca de 950 alunos que vão cursar o ensino médio este ano”, explicou.

Ainda segundo o secretário, serão investidos R$ 742 mil com recursos próprios do Estado, e a obra deverá ser concluída até o meio deste ano. Após essa etapa, será feita uma ampliação da escola, com recursos do MEC (Ministério da Educação e Cultura), com a construção de um ginásio coberto, vestiários e almoxarifado, adequando a escola às exigências para a implantação do Ensino Médio Integral.

Início do Ano Letivo

Durante a reunião com os professores e pais de alunos, a secretária adjunta de Educação, Ana Ferst, explicou que o ano letivo começará em 15 de fevereiro, na própria escola, sem prejuízo para os alunos.

“Como o início das obras está previsto para daqui a cerca de 45 dias, as aulas iniciam normalmente na escola. Quando as obras iniciarem, será feito o remanejamento dos alunos. Os que vão cursar o Ensino Médio Integral, serão realocados para a Uerr [Universidade Estadual de Roraima] e os demais irão para a escola Antônia Pedrosa. Nossa previsão é que no segundo semestre, as aulas já reiniciem na própria escola”, afirmou.

Ensino Médio Integral

A escola José de Alencar foi uma das oito instituições de ensino de Roraima que foram contempladas pelo MEC para receber, a partir deste ano, o Ensino Médio Integral. Ao todo 309 alunos iniciarão o 1º Ano de forma integral, com aulas pela manhã e tarde, com carga horária total de 1.420 horas/aula por ano.

História

A escola José de Alencar foi inaugurada em outubro de 1984, no governo de Arídio Martins de Magalhães. Em 1992, no governo de Ottomar Pinto, recebeu um reforma e ampliação. Desde então, a escola passou apenas por manutenção e conservação.

Gilvan Costa