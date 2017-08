Rorainópolis: asfaltamento do pátio do Posto Fiscal do Jundiá será concluído nesta sexta-feira

A obra de revitalização do Posto Fiscal do Jundiá, na divisa com o Amazonas, está em pleno andamento e o Governo do Estado está dando celeridade, para que seja concluída o mais rápido possível. Nesta sexta-feira, dia 18, a pavimentação asfáltica do pátio será finalizada, liberando o tráfego de veículos.

Controlado pela Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), o Posto Fiscal do Jundiá é responsável pela maior parte da arrecadação de impostos do Estado e estava abandonado há anos, sem a estrutura adequada para atender os usuários, e sem condições de trabalho digno para os servidores.

“Essa é uma obra estratégica para Roraima, devido a importância da unidade para a economia, bem como para a segurança do Estado. É por lá que entra a grande maioria dos produtos que abastecem o mercado local, e também é porta de entrada e saída de pessoas diariamente. A revitalização do prédio e do pátio vai trazer mais comodidade para os usuários e também para os servidores que lá trabalham”, argumentou a governadora Suely Campos.

Sobre a reforma

O serviço de pavimentação asfáltica, sob a responsabilidade da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura), está sendo executado pela empresa Coema Paisagismo, Urbanização e Serviços Ltda., vencedora do Processo de Licitação. O investimento é de R$ 1.430.661,52.

Em paralelo, a empresa Castelo Construções faz a manutenção do prédio do Posto Fiscal, sob a responsabilidade da Sefaz. Estão sendo feitas a revitalização da parte elétrica, hidráulica, de refrigeração, reparos no piso e no teto, banheiros e pintura, entre outros pequenos reparos necessários para dar melhores condições de trabalho para os servidores e dos usuários.

Apesar da obra, de acordo com a Sefaz, os serviços continuam funcionando normalmente, com todas as fiscalizações de rotina sendo feitas no local, inclusive dos veículos de carga.