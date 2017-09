Roraima vai sediar Encontro Internacional de Piscicultura de Eficiência

O Fórum das Federações de Classes Empresariais de Roraima, composto Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (FAER), Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Roraima (FACIR) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) promoverão nos dias 19 e 20 de setembro, o Encontro Internacional de Piscicultura de Eficiência das 8h às 12h e das 14h às 18h, no auditório do Sebrae, localizado na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771- São Francisco. As inscrições devem ser realizadas por meio do telefone 0800 570 0800.

O objetivo é difundir tecnologias e modelos de gestão inovadores no âmbito da piscicultura de eficiência, com ênfase ao melhoramento genético, à nutrição, aos sistemas de produção, à qualidade e produtividade.

O encontro pretende fomentar a cooperação internacional, as políticas públicas setoriais e o fortalecimento das instituições públicas e privadas atuantes na pesquisa aplicada, os negócios sustentáveis de pequeno e grande porte, a proteção ambiental e a sustentabilidade dos recursos naturais.

A expectativa é reunir mais de 200 participantes, entre empresários do setor industrial, agropecuária, pesquisa e tecnologia, contando com a presença de renomados empresários, pesquisadores e representantes de instituições de referência da piscicultura em diferentes países.