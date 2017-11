Roraima vai receber o 61º Fórum Nacional de Reitores da Abruem

A Universidade Estadual de Roraima (Uerr) sediará o 61º Fórum Nacional de Reitores da Abruem (Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais), que acontecerá de 22 a 25 de novembro em Boa Vista.

O presidente da Abruem, Aldo Nelson Bona, reitor Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), já está em Boa Vista, para recepcionar, ao lado do reitor da Uerr, Regys Freitas, os reitores das 45 universidades associadas.

O tema a ser discutido durante o 61º Fórum será “O empreendedorismo na gestão universitária: desafios, soluções e inovação na contemporaneidade”, em um momento de crise sem precedentes na Educação brasileira.

O Fórum pretende contribuir na busca de alternativas de financiamento para as universidades estaduais e municipais em uma conjuntura de escassez de recursos em todas as esferas de poder.

Segundo o reitor Regys Freitas, encontrar uma solução para este problema (a falta de recursos para as universidades estaduais e municipais), é o grande desafio do encontro.

Sobre a Abruem

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), criada em 1991, é uma das mais importantes entidades do Ensino Superior Brasileiro e da América Latina. Atuando diretamente em 22 Estados do Brasil, por meio de suas 45 universidades associadas, a Abruem busca aprofundar permanentemente as discussões de temas prioritários para a agenda do Ensino Superior, sempre almejando a harmonia entre Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização.

Entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a Abruem atende milhares de alunos, em todos os níveis do Ensino Superior nas modalidades presencial, semi-presencial e a distância. Com assento em diversos conselhos e órgãos consultivos estaduais e federais, a Associação tem na interiorização do ensino universitário como uma de suas principais bandeiras, em decorrência da enorme capilaridade dos campi universitários, campi avançados, extensões, polos de Educação a Distância (EaD) e outras estruturas mantidas pelas afiliadas.

A Abruem igualmente é defensora da causa da internacionalização, promovendo anualmente diversas ações que envolvem missões ao exterior, acordos de cooperação, encontros diplomáticos e muito mais. Ao adotar tais estratégias, a Abruem justifica plenamente sua razão de existir, sempre em favor da sociedade, em especial das regiões mais carentes e junto às camadas da população que mais necessitam de apoio do sistema estadual e municipal de Educação Superior.