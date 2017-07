Roraima vai receber a segunda etapa da Copa Baja Dihally Amazônia

Os apaixonados por velocidade e aventura que moram em Roraima podem comemorar: a segunda etapa da Copa Baja Dihally Amazônia vai acontecer no dia 29 de julho na estrada para o município do Cantá, região Norte do Estado. A disputa é aberta a motos, quadriciclos e UTVs (veículo utilitário multitarefas), com três baterias e mesmo percurso. O Pátio Roraima Shopping é parceiro da competição e sediará a entrega dos Kits, vistoria dos veículos, reunião com os competidores e a largada promocional no dia 28 de julho.

A Copa Baja Dihally segue desbravando as trilhas da região Norte e desta vez o destino da competição será o estado de Roraima, mais precisamente a fazenda Umarizal, localizada na estrada do município do Cantá. Segundo o diretor técnico do Baja Amazônia, Deco Muniz, a fazenda foi visitada mais de uma vez para garantir infraestrutura e percurso adequado aos competidores.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de fazer esta prova no estado de Roraima. Nosso diretor promocional Breno Ferreira já esteve na fazenda Umarizal por duas oportunidades e ficou muito empolgado com as trilhas e a infraestrutura do local. Tenho certeza que teremos uma estrutura sensacional e um ótimo percurso de prova nos aguardando por lá”, afirmou Muniz, completando que será a primeira vez que a Boa Vista receberá um evento off road (fora da estrada) deste porte. 15 competidores de Manaus participarão da disputa.

Este ano, o Pátio Roraima já sediou uma série de eventos esportivos, como o Desafio Moai, Circuito Sesc de Corrida, torneio de Poker, entre outros. A gerente de Marketing do shopping, Aline Aguiar, explica que a parceria com a Copa Baja Dihally, além de ser mais uma maneira de fomentar a prática esportiva no Estado, é também fazer com que o público conheça uma nova modalidade.

“Quando o assunto é esporte, aventura, ecoturismo e adrenalina, o Pátio é um dos primeiros a incentivar. Nascemos em um Estado que respira tudo isso. A Copa Baja Dihally vai permitir isso, fora que nossos clientes poderão ver de pertinho esses veículos”, enfatizou.

Inscrição

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de julho, através do site bajaamazonia.com.br. A faixa etária permitida é de 11 a 50 anos. O regulamento completo, valores e premiações também estão disponível no site. As vagas são limitadas a 65 competidores.

Programação no Pátio

No dia 28 de julho, os competidores têm um encontro marcado no Pátio Roraima Shopping, onde será feita a entrega dos kits, compostos por adesivos, blusas e o check list. Todos os veículos que irão competir também farão a vistoria no estacionamento shopping.

A partir das 18h, será feita uma reunião com todos os inscritos, na praça de alimentação, para explicar os procedimentos da corrida. Às 19h vai acontecer a largada promocional.

Copa Baja Dihally

A Copa nasceu de uma iniciativa da Dihally Radical Esportes em parceria com a Sussuarana Racing, empresa responsável pela Alagoas Cup, evento de mesmo formato que é hoje o maior rally em número de participantes do Brasil.

A disputa é aberta para motos, quadriciclos e UTVs, nacionais ou importados, divididos por categorias, conforme os regulamentos e normas. O roteiro é no formato Bajas, com placas de sinalização informando a direção correta e os pontos de perigo do trajeto, que dispensam o uso de planilha de navegação. As provas serão no estilo Cup, com três baterias de velocidade em circuito fechado, em pista com extensão de 17 a 22 km.

Serão quatro etapas ao longo do ano e a primeira aconteceu de 29 a 30 de abril, na Fazenda Rio Vermelho, em Manaus (AM). A terceira etapa vai acontecer nos dias 23 e 24 setembro e a quarta em 09 e 10 de dezembro, ambas ainda com local a confirmar.

O que é Raaly Baja

O Rally Baja é uma prova esportiva disputada em terrenos variados com o objetivo de colocar em mérito a velocidade e a resistência dos pilotos assim como a resistência das máquinas. Para chegar ao fim de cada etapa, o piloto deve seguir as indicações sobre a rota feita através de placas sinalizadoras.

A distância máxima recomendada é de 700km por cada dia de prova. A organização das etapas poderá fornecer planilha ou mapas de orientação, tracklogs e way points de GPS para os deslocamentos, caso haja necessidade de complementar a sinalização. Um Rally Baja é composto de trechos de deslocamento, trechos cronometrados chamados Provas Especiais (PEs) e Controles Horários (CHs).

Camila Costa