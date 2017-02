Roraima: Unacon receberá R$ 1 milhão para compra de equipamentos

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima (Unacon-RR), receberá ainda este ano, o recurso na ordem de R$ 1 milhão para a compra de equipamentos. A verba é oriunda de emendas parlamentares para o exercício de 2017, de autoria do deputado federal, Hiran Gonçalves (PP-RR).

“Por entender a importância que a Unacon tem em atender os pacientes com câncer em Roraima, destinei esse recurso para que a Unidade tenha melhores condições em oferecer qualidade no serviço para aquelas pessoas que mais precisam do tratamento”, destacou.

O processo na compra dos equipamentos, segundo Hiran Gonçalves será analisado pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que ficará encarregada em fazer um levantamento minucioso, para que a aquisição seja realizada conforme a necessidade.

O parlamentar recordou ainda que recentemente solicitou ao Ministério da Saúde para que se implantasse o tratamento de radioterapia no Estado. “Na condição de medico, vejo que a implantação da radioterapia em Roraima como uma vitória para os pacientes, que vivem saindo do estado, em busca do tratamento radioterápico em outras federações. Acredito na sensibilidade do ministro, Ricardo Barros em resolver essa questão. Desta forma, Roraima evitará gastos com a emissão do TFD (Tratamento Fora de Domicílio)”, destacou.

Jânio Tavares