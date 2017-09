Roraima traz nove medalhas no Regional Norte Nordeste de Natação

Os cinco representantes de Roraima no Torneio Norte Nordeste de Clubes, nas Categoria Infantil a Sênior, realizado em João Pessoa-PB, neste final de semana, com a participação de 460 atletas de 44 clubes, trouxeram nove medalhas para o Estado.

Flávia Cantanhede (Bolsa Atleta/ Galpão do Moises), da Aquática Marinho/ASSOPBM, foi quem trouxe mais medalhas, vencendo a prova dos 100 metros peito e conquistando a única de ouro. A atleta revelação de Roraima no evento foi Kaylane Greco (Bolsa Atleta), da APABV/Perfil/6º BEC. Ela ficou com a medalha de bronze na prova primordial da natação, os 50 metros Livre e nos 50 metros Borboleta. Esta foi a segunda participação da atleta neste evento.

“Todos os atletas concordaram que a participação neste evento é muito importante, pois é o evento regional com mais atletas de nível que já participam de competições nacionais. Isso torna nosso crescimento maior em eventos importantes. A experiência é muito boa e ganhar uma medalha nessas provas é difícil, mas nos emocionamos quando subimos ao pódio”, comemorou a presidente da Federação de Desportos Aquáticos de Roraima (Fedar), Gilda Hupsel, que parabeniza os atletas e seus técnicos pela participação e resultados no evento.

Conheça os representantes de Roraima e suas conquistas:

FLÁVIA CANTANHEDE (Bolsa Atleta, Galpão do Moises) da Aquática Marinho/ASSOPBM, categoria Sênior: 4 medalhas de prata, 50 e 200 peito, , 200 costas e 400 medley e ouro nos 100 metros peito.

KAYLANE GRECO (Bolsa Atleta) da APABV/PERFIL/6ºBEC , categoria Juvenil 1: 2 de bronze, 50 metros Borboleta e 50 metros livre , 4º lugar nos 200 metros Livre e 5º lugar nos 100 metros livre.

AMANDA NOBRE (Bolsa Atleta, Estacio Atual) da Aquática Marinho/ ASSOPBM, categoria Júnior 2: 1 de prata nos 200 costas, 8ª nos 50 metros Borboleta, 12ª 50 metros Livre, 6ª 50 metros costas, 9ª nos 200 metros Livre.

YASMIN DE LIMA: (Bolsa Atleta, IBR, Galpão do Moisses) da Aquática Marinho/ASSOPBM, categoria Juvenil 2: 1 de Bronze nos 200 metros peito,5ª nos 50 metros peito, 6ª 100 metros costas, 7ª 50metros Costas, 4ª nos 200 metros medley.

FELIPE MAYCON FERREIRA: da ASSOPBM, categoria Sênior: 8º nos 100 metros Borboleta, 6º nos 400 metros Medley, 4º nos 200 metros borboleta.

