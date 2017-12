Roraima terá primeiro Centro de Reabilitação visual e auditiva

O atendimento especializado em reabilitação visual e auditiva em Roraima será referência para todo o país, após a construção do primeiro CER IV (Centro de Reabilitação Nível IV). A construção já foi considerada projeto piloto pelo Ministério da Saúde, e servirá como parâmetro de padronização aos demais CER’s que forem construídos no país.

As obras estão em andamento e a previsão é que sejam concluídas no segundo semestre de 2018. O valor, cerca de R$ 5 milhões, é proveniente de recursos federais. O CER IV vai funcionar na Rua Nazaré Figueiras, bairro Sílvio Botelho, ao lado do Hospital das Clínicas, no Pintolândia, abrangendo a zona Oeste de Boa Vista.

No local será oferecido atendimento humanizado e especializado para quatro reabilitações distintas atendendo pessoas com deficiências física, intelectual, auditiva e visual, exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo o diretor do Departamento de Políticas de Reabilitação da Sesau, Edson Polazzo, a unidade irá dispor de diversos ambientes e materiais fundamentais para a acessibilidade e integralidade do cuidado de pacientes em reabilitação.

“Teremos uma ampla área de convivência interna e externa para possibilitar atividades terapêuticas, treinos de habilidades motoras, descanso e convivência em ambiente ao ar livre provido de paisagismo adequado, inclusive piscina adaptada”, informou.

A unidade contará ainda com consultórios médicos (fisiatria, ortopedia otorrinolaringologista e oftalmologista), atividades assistenciais, odontológica, psicológica, de assistência social, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, entre outros.

Haverá também sala de audiometria, banheiro adaptado, ginásios de reabilitação e terapia ocupacional, além de diversos outros ambientes fundamentais para a acessibilidade e integralidade do cuidado. Todo atendimento realizado no CER IV será realizado de forma articulada com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde.

A Sesau vem promovendo ações em benefício das pessoas com deficiências, por meio do Departamento de Políticas de Reabilitação que tem a finalidade de elaborar, coordenar e executar a Política Estadual da Pessoa com Deficiência, consoante a Política Nacional.

CER II

A Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social) através da Rede Cidadania Atenção Especial atende os pacientes em tratamento neurológicos.

Em novembro de 2015 a Rede Cidadania de Atenção Especial teve o serviço de Reabilitação Física e Intelectual habilitado pelo Ministério da Saúde, conferindo a denominação de Centro Especializado em Reabilitação (CER-II) com recurso ministerial de custeio para manutenção dos serviços ofertados.

NERF

Os serviços de reabilitação com enfoque na área ortopédica são desenvolvidos no Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física). Os atendimentos são realizados diariamente por uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, assistente social, médico fisiatra, médico ortopedista, psicóloga e enfermeira.