Roraima terá fila única para cirurgias eletivas a partir de agosto

A implantação da fila única para cirurgias eletivas no Estado de Roraima está passando pelos últimos ajustes para a execução completa. Na segunda-feira, 17, técnicos da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) reuniram-se no auditório do HGR (Hospital Geral de Roraima) com profissionais de Saúde para tirar as dúvidas sobre como funciona o novo sistema.

O médico responsável pelo Núcleo de Regulação, Marcelo Borba, explicou que a reunião teve o objetivo de apresentar como vai funcionar a implantação do sistema, para os profissionais das unidades de saúde solicitantes e executantes, que são os diretores, coordenadores e os médicos, assim como os profissionais da Sesau de urgência e emergência, regulação e avaliação, administração e atenção especializada.

A fila única, sob recomendação do Ministério da Saúde, vai funcionar a partir do dia 7 de agosto. Os pacientes farão parte de um cadastro único e poderão consultar sua colocação na fila pela Internet. O primeiro passo foi o recadastramento dos pacientes antigos, que estavam na fila de espera e terão prioridade nos atendimentos.

Entre 2015 e 2016 o HGR (Hospital Geral de Roraima) contabilizou 585 demandas reprimidas de cirurgias eletivas, dados relacionados ao antigo sistema de marcação de procedimentos, onde os pacientes eram os únicos responsáveis por acompanhar o andamento das marcações. Fato, que ocasionou muitas perdas de data e desistências.

Os atendimentos vão seguir a ordem de prioridade segundo a linha de risco, em termos de complicações sistêmicas, nos órgãos, com sinais clínicos ou radiológicos de doença avançada. Também, por tempo de espera na fila e conforme as leis vigentes de priorização.

Marcelo Borba explicou que esse novo sistema está começando do zero, e se configura uma novidade em níveis de transparência, trazendo muitos benefícios para a população.

“O sistema trará celeridade e transparência no processo de execução das cirurgias. A presença do Estado também será mais efetiva no acompanhamento dos pacientes que necessitam realizar intervenções cirúrgicas eletivas, pois entraremos em contato direto com o paciente assim que chegar sua vez na fila para realizar a cirurgia”, diz.

A indicação cirúrgica será realizada por um formulário disponibilizado pelo médico, onde serão inseridas todas as informações da situação clínica do paciente.

Depois de finalizados os exames para comprovação da necessidade do procedimento, o paciente realizará o cadastro na fila única nas unidades solicitantes, onde o próprio paciente teve a indicação: CECM (Clínica Médica Especializada Coronel Mota), CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher), HCSA (Hospital da Criança Santo Antônio), ou pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia).

A unidade solicitante será a responsável por realizar o cadastro dos pacientes no sistema. Logo após, os cadastros serão consultados pela Cgrac (Coordenadoria Geral de Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle), por médicos que irão analisar os prontuários e classificar a prioridade dos atendimentos conforme protocolos da especialidade ligada ao procedimento cirúrgico.

Além disso, todas as unidades de saúde que irão executar os procedimentos estão sendo equipadas pelo Núcleo Interno de Regulação e de Programação cirúrgica.

Caso ocorra algum impedimento para a realização do procedimento cirúrgico, o paciente retornará para mesma posição na fila, aguardando a nova chamada. Para os pacientes que se encontram internados, a inserção no sistema será realizada na unidade de saúde onde está sendo assistido, facilitando e acelerando a realização dos procedimentos prioritários.

Convocação

Para dar suporte à implantação do sistema, parte dos concursados convocados será distribuída nos setores de solicitação, regulação e execução do sistema Fila Única.

As salas que eram ocupadas pelo TFD (Tratamento Fora de Domicílio) no prédio da Sesau também estão sendo adaptadas para o funcionamento do sistema.

Acompanhamento poderá ser consultado pela plataforma disponibilizada no portal da Sesau na Internet