Roraima tem professor finalista no Prêmio Educador Nota 10

A lista dos 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10, revelada neste sábado, 29, conta com um projeto de Roraima. A professora Rutemara Florencio, da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, de Boa Vista, está na disputa pelo título da 20ª edição. No total, mais de 5 mil trabalhos foram inscritos em 2017, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Cada um dos projetos passou pelo olhar criterioso de pelo menos dois dos 23 selecionadores, que analisaram os conteúdos ao longo de um mês e meio. No último sábado, os selecionadores fizeram breves defesas dos projetos eleitos para seus colegas e convidados na Fundação Victor Civita.

O processo, capitaneado por Luciana Hubner, coordenadora pedagógica e formadora da área de Ciências, conta com especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das principais universidades do país, orientadores de graduação e pós-graduação, e formadores de gestores e de professores em suas respectivas disciplinas. Além da leitura dos trabalhos, são realizadas entrevistas com os educadores e solicitado material para a comprovação dos avanços de aprendizagem dos alunos em suas escolas.

Entre os selecionados nesta fase, sete são de Língua Portuguesa, seis de História, quatro de Geografia, três de Matemática, três de Artes, três de Ciências, três de Educação Física, dois de Língua Estrangeira, um de Física e um de Química. Completam a lista sete para Educação Infantil, seis para gestores/diretores e quatro para Alfabetização. A região do país melhor representada entre os finalistas é a Sudeste com 24 projetos (22 de São Paulo, um de Minas Gerais e um do Espírito Santo). A novidade do Prêmio Educador Nota 10 este ano é a inclusão da etapa Ensino Médio, que recebeu 587 inscrições, e colocou 10 educadores entre o top 50.

Reconhecimento e premiação

À parte de toda a atenção da mídia e de sua valorização como profissional que contribuiu para o aprendizado dos alunos, cada um dos finalistas recebe uma assinatura anual do site que dá acesso às revistas digitais de NOVA ESCOLA e GESTÃO ESCOLAR, além de outros conteúdos e um diploma de participação.

Os 50 indicados aguardam com ansiedade a seleção do top 10, que acontece no próximo dia 7 de agosto. Cada um dos 10 vencedores do Prêmio Educador Nota 10 ganha um vale-presente no valor de R$ 15 mil, além de todas as despesas pagas para vir à cerimônia de premiação, na Sala São Paulo, em outubro. Na ocasião, será conhecido o Educador do Ano, escolhido pela Banca de Jurados. Este professor ou gestor receberá outro vale-presente também no valor de R$ 15 mil.

Uma novidade da 20ª edição é a entrega de um vale-presente no valor de R$ 1 mil para a escola dos 10 vencedores e para a escola do Educador do Ano, mais um no valor de R$ 5 mil. A organização do Prêmio quer que cada escola, onde o projeto foi realizado, possa celebrar a conquista do seu professor ou gestor com a comunidade escolar.

Sobre o Prêmio Educador Nota 10

Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece professores da Educação Infantil ao Ensino Médio e também coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2015, a iniciativa, uma realização da Fundação Victor Civita, é apresentada pela Abril e Globo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Este ano, o Prêmio conta com o apoio de Nova Escola e o patrocínio de Fundação Lemann, Somos Educação e Faber-Castell. Em 2017, o Prêmio recebeu 5.006 inscrições, número 20% maior que o do ano anterior. Ao longo das 19 edições realizadas foram premiados 211 educadores, entre professores e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Tayane Scott