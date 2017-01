Roraima tem o melhor resultado em ranking nacional de emprego

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho, o único resultado positivo no índice de contratações formais no país foi a do Estado de Roraima, que registrou a criação de 84 vagas no mercado de trabalho. Em todo o país, as demissões superaram as contratações em 1,32 milhão de vagas formais.

Ainda conforme o Caged, durante o ano passado, o padrão de contratações em Roraima se manteve estável, permanecendo como único Estado que continuou abrindo vagas de emprego durante o período. O trabalho feito pelo Sine-RR (Sistema Nacional de Emprego em Roraima), da Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) foi fundamental para o resultado.

Para a titular da Setrabes, Emília Campos, mesmo com a crise econômica que o Brasil vem passando, a atuação do setor e o destaque nacional do Estado são reflexo do aprimoramento que o órgão recebe da atual gestão desde 2015. Além da intermediação de mão-de-obra entre o empregador e o público, hoje o setor investe na qualificação e no fortalecimento de vínculos com as empresas locais, por meio de treinamentos e visitas técnicas diárias.

“Desde 2015, procuramos aprimorar o serviço do Sine, incorporamos profissionais de psicologia à equipe e passamos a percorrer as empresas em busca das vagas. Graças a essa proximidade, reconquistamos a credibilidade do nosso serviço e passamos a ter 650 empresas cadastradas”, disse.

Diariamente, o Sine-RR oferece vagas em diversas áreas profissionais. Para concorrer a uma, o candidato precisa ter cadastro no sistema do setor, que pode ser feito das 7h30 às 13h30 e das 14h às 17h30 na sala 25 da Setrabes, na Avenida Mário Homem de Melo, nº 2310, bairro Mecejana.

É necessário apresentar carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado. Cursos e qualificações na área podem ser comprovados por meio de apresentação de certificado.

