Roraima será pioneiro em projeto de Protagonismo Juvenil

O Estado de Roraima é o primeiro do Brasil a celebrar convênio para execução de do novo projeto de Protagonismo Juvenil desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ). Essa conquista foi possível graças a articulação realizada pelo senador Romero Jucá (PMDB) que garantiu o investimento de R$ 500 mil para a Universidade Federal de Roraima (UFRR), atendendo uma demanda dos próprios estudantes, proposta pelo seu Diretório Central de Estudantes (DCE).

O objetivo é desenvolver ações e iniciativas com foco na autonomia, valorização e emancipação da juventude local, ampliando o acesso e a garantia de direitos previstos no Estatuto da Juventude.

O plano de trabalho foi desenvolvido com a participação efetiva dos acadêmicos que propuseram várias linhas de atuação, incluindo pesquisa e desenvolvimento de instrumentos para a economia de energia; prática de esportes e formação de times universitários; promoção artística e cultural; realização de oficinas de saúde, direito, empreendedorismo e educação, além da criação de uma agência de notícias.

“Estou muito feliz em garantir que Roraima seja o primeiro Estado a receber essa iniciativa. Me chamou muito atenção, a qualidade das propostas elaboradas pelos acadêmicos e espero que a Universidade Federal de Roraima se torne um exemplo para o restante do Brasil, na aplicação dessas ações que valorizam o potencial da nossa juventude”, afirmou o senador Romero Jucá.

Conforme o plano, 108 pessoas receberão bolsas para atuar diretamente na execução do projeto. Desse total, 80 serão alunos da UFRR, entre a faixa etária de 18 a 29 anos. Estão previstas ainda, contratações de pessoas físicas e jurídicas e aquisição de equipamentos e material de expediente.

Para o presidente do DCE-UFRR, Raphael Medes, um aspecto importante do projeto é a realização de atividade prático-profissionais por parte dos estudantes da Universidade. “Vamos levar essas ações para núcleos de juventude em comunidades periféricas, escolas, associações e áreas indígenas. Trabalhamos em um plano completo, que garante o protagonismo da juventude em todas as suas etapas, desde a implementação até a sua execução e avaliação”.

Roraima na SJN

O Estado de Roraima é representado na Secretaria Nacional de Juventude por um ex-acadêmico da própria UFRR. José Vitor Bisneto hoje, é gerente de projetos do Núcleo de Gestão, Planejamento e Orçamento da SNJ e ajudou na elaboração da proposta deste convênio.

“Temos um objetivo maior que é de aproximar a UFRR da sociedade, oferecendo serviços específicos para a juventude. Acredito muito nos resultados positivos que esse trabalho pode gerar, principalmente, ajudando a reduzir a evasão na própria Universidade e nas escola onde as ações serão aplicadas. Espero que essa seja a primeira, de muitas parcerias que vamos fazer com essa instituição que também atende ao nosso público alvo”, afirmou Bisneto.