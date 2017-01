Roraima será o primeiro Estado a operar sistema do Governo Federal

Durante o Fórum dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, que ocorre nesta quinta-feira, 26, em Macapá, capital do Amapá, o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero anunciou que Roraima será o primeiro Estado a utilizar o Sinaflor (Sistema Nacional de Controle da Origem e dos Produtos Florestais).

“Roraima será piloto deste sistema, que em seguida será implantado em todos os Estados do Brasil para virtualizar os processos de gestão ambiental”, afirmou Lucero. O sistema começará a funcionar em fevereiro na Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

O diretor presidente da Fundação, Rogério Martins, informou que os servidores da instituição serão qualificados para operar o Sinaflor. “A partir da semana que vem os técnicos do Ibama farão essa qualificação com os técnicos da Femarh e até o final de fevereiro o sistema estará em pleno funcionamento”, informou ao acrescentar que com o Sinaflor os processos físicos serão evitados.

“Em breve, com o sistema Nacional e com o que estamos finalizando na Femarh, não teremos mais processos de papel, todos serão virtuais. Isso quer dizer que a economia com papel será maior e sem falar na questão ambiental que é a mais importante”, finalizou.

GPA

A Femarh está finalizando a implantação do sistema GPA (Gerenciamento de Processos Ambientais). Com ele todos os processos de licenciamento serão virtualizados. O sistema está em fase experimental e a previsão de lançamento é até maio deste ano.

Rosi Martins