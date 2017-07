Roraima sedia VI Seminário de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia

Nos dias 19 e 20 de julho, acontece o VI Seminário de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia em Roraima – A biodiversidade amazônica e os tributos incidentes na cadeia produtiva do segmento de cosméticos. Esta é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RR), que tem o objetivo de estimular projetos da cadeia produtiva de cosméticos na Região Norte, discutir estratégias da lei da biodiversidade.

O evento ocorrerá durante os dois dias, das 8h às 18h, na Sala Jardim Macunaíma, na Unidade do Sebrae-RR, do São Francisco. A programação é gratuita e envolve palestras, debates e mesa redonda. A inscrição pode ser feita pelo 2121-8059 ou pela Central de Relacionamento 0800 570 0800.

De acordo com a gestora do projeto e analista do Sebrae-RR, Graciela Missio, o seminário busca ainda apresentar resultados finais e preliminares dos estudos realizados e gerados no âmbito do Projeto Estruturante da Amazônia e estudo de tributação incidente na Cadeia.

“Toda a programação é voltada para desenvolver conhecimentos normativo, tecnológico e mercadológico quanto às oportunidades de negócios sustentáveis na cadeia produtiva dos cosméticos com insumos amazônicos. Podem participar empresários da área de extração de insumos para a produção de cosméticos, além de estudantes de química, biologia, agronomia e engenharia florestal”, informou.

Ainda segundo Graciela, a Amazônia é um grande celeiro de insumos que podem ser utilizados na fabricação de cosméticos, todavia há poucas empresas que se apropriam dessa riqueza.

“A ideia é gerar conhecimento técnico e difundi-lo para quem faz a extração dos materiais para fabricação de cosméticos diversos. Para isso, o seminário conta com a participação de representantes de todos os estados da Região Norte em um intercâmbio de ideias e conhecimento”, completou.