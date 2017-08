Roraima sedia reunião do Conselho da Suframa

Roraima recebeu a 280ª reunião do Conselho de Administração da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), nesta quarta-feira, 9. O encontro contou com a presença de representantes de vários Estados da região Norte, que avaliaram uma pauta com 41 projetos industriais e de serviços, sendo 13 de implantação e 28 de atualização.

A reunião foi presidida pelo ministro do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), Marcos Pereira e pela governadora de Roraima, Suely Campos, além do superintendente da Suframa, Appio Tolentino.

“É uma maneira de incentivar a classe empresarial da indústria e do setor produtivo de Roraima a investirem principalmente na exportação, como forma de expandir os negócios, gerar emprego e renda e mudar a matriz econômica de Roraima”, destacou Suely Campos.

Na ocasião foram apresentados os resultados de dois programas executados pelo MDIC. Um deles, o Programa Nacional da Cultura Exportadora.

“Precisamos aumentar a produtividade das empresas e incentivar essa cultura da exportação entre os pequenos, médios e grandes empresários. Muitas não sabem como fazer isso, por isso estamos realizando essas reuniões itinerantes, pra fazer a informação chegar a quem precisa”, complementou o ministro Marcos Pereira.

O outro é o programa Brasil Mais Produtivo que visa aumentar a competitividade empresarial. Com um total de 20 empresas inscritas, elas irão receber consultorias especializadas para fazer com que possam ganhar destaque no mercado industrial.

Investimentos

Os projetos apresentados na reunião somam investimentos totais de US$ 317,8 milhões e estimam a geração de 1.727 empregos ao longo dos próximos três anos.

“A Suframa designou um grupo de trabalho para atuar durante uma semana em todos os Estados da região, começando por Roraima, para fazer com que os empresários possam usufruir dos benefícios concedidos pela Zona Franca”, explicou Appio Tolentino, superintendente da Suframa.