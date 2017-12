Roraima sedia Encontro Regional sobre Leitura Inclusiva

A Biblioteca Pública de Roraima realiza nesta quarta-feira, 13, no CAP-DV (Centro de Apoio a Pessoa com Deficiência Visual) a partir das 9h, em parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos, o Encontro Regional Norte da Rede Nacional de Leitura Inclusiva.

O encontro vai abordar temas relacionados à inclusão da pessoa com deficiência em todos os campos da cultura, desde a leitura, acesso ao cinema, televisão e à disponibilidade desses meios acessíveis.

Durante o encontro será realizada palestra com a presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Maria Auxiliadora, além de rodadas de conversas sobre os caminhos para a inclusão e trocas de experiências.

Um dos organizadores do evento, Tanner Menezes, destacou que esse será o momento de mostrar o trabalho que a Biblioteca Pública Estadual tem realizado no campo da inclusão. “Temos avançado muito nas ações voltadas para os deficientes visuais, por isso fomos escolhidos para sediar o encontro, onde representantes de outros Estados estarão presentes para a troca de informações”, informou.

Coleções regionais

Ainda no dia 13, às 17h, no Jardim do Palácio Senador Hélio Campos será realizado o Lançamento da Coleção Regionais, que conta com livros que detalham a diversidade cultural brasileira em formatos acessíveis às pessoas cegas e de baixa visão – braile, impressão em fonte ampliada, digital acessível Daisy e áudio.

A Coleção conta com livros que retratam a literatura, folclore, culinária, música local, além de publicação sobre o turismo brasileiro. Cada conjunto da Coleção Regionais é composto por 21 títulos, cada um com tema e um formato diferente sobre uma região. Para saber mais sobre a Coleção, acesse: www.leiturainclusiva.org.br.

Fundação Dorina Nowill

A Fundação Dorina Nowill para Cegos trabalha há 71 anos para que crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão sejam incluídos em diferentes cenários sociais.

A instituição oferece serviços gratuitos e especializados de orientação e mobilidade, educação especial, clínica de visão subnormal e programas de inclusão social.

O projeto Rede Nacional de Leitura Inclusiva é incentivado pela Fundação Dorina, que desde 2013 mobiliza a formação de uma rede em prol da leitura para pessoas com deficiência. Os Grupos de Trabalho são formados por profissionais da leitura e cultura, bibliotecários, professores, pessoas com deficiência e órgãos públicos que se unem para discutir melhorias, progressos, trocar experiências sobre como promover a leitura inclusiva.

Dina Vieira