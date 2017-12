Roraima sai na frente e sedia evento de modernização das Ouvidorias

Em uma ação inédita no País, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), em parceria com o Doges (Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS – Sistema Único de Saúde), e Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde realizou nesta segunda-feira, 4, a abertura do Promov SUS (Programa de Modernização das Ouvidorias do SUS).

O evento segue até o dia 5 de dezembro, das 9h às 18h na CGVS (Coordenadoria geral de Vigilância em Saúde), localizada na rua Dr. Arnaldo Brandão, bairro São Francisco.

O programa de Modernização das Ouvidorias do SUS está promovendo um conjunto de ações para fortalecer, ampliar e inovar a rede de ouvidorias do Sistema Único de Saúde objetivando garantir a efetiva participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde.

Destinado aos ouvidores, técnicos e gestores das unidades estaduais e municipais de saúde, o evento oportuniza espaços para discussão dos desafios e oportunidades da Lei Federal nº 13.460 de 26 de junho de 2017.

O diretor do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, Leonardo de Almeida, explicou que as ouvidorias são instrumentos da participação social dos usuários do SUS, fundamentais para que as Secretarias de Saúde atestem a qualidade dos serviços ofertados.

“Ao longo do ano estaremos realizando encontros em todos os estados da federação falando da importância da Ouvidoria na lei e oferecendo instrumentos para a ampliação das ouvidorias para todos os municípios”, esclareceu o diretor.

Discussões

No evento serão apresentados os benefícios da integração ao Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, onde serão abordados temas relevantes como processos de trabalho, indicadores e metas, formas de apoio.

Segundo a ouvidora Geral do SUS de Roraima, Nathalia Azevedo, o Programa de Modernização das Ouvidorias do SUS tem como principal objetivo melhorar o atendimento para a população. “A modernização vai melhorar a qualidade dos canais de acesso para as manifestações, reclamações, denúncias e solicitações.”

O programa atua em três eixos principais, fornecimento dos meios de operação, educação permanente e investimentos na rede de ouvidorias do SUS. Como ações transversais e apoio técnico às ouvidorias do SUS, monitora o desempenho de toda a rede e realiza ações de reconhecimento e premiação pelos resultados alcançados.

Ouvidoria SUS

A Ouvidoria do SUS é um espaço de cidadania e um importante instrumento de Gestão, onde a participação dos cidadãos através das manifestações demandadas pode auxiliar na melhoria dos serviços prestados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Essa participação faz com que a Ouvidoria seja um canal de comunicação entre o cidadão e a Gestão, contribuindo através dos dados coletados para um SUS mais eficiente e eficaz, assegurando os direitos de seus usuários.

A Ouvidoria do SUS da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima recebe demandas de reclamação, solicitação, denúncia, sugestão, elogio e também informa aos cidadãos sobre os serviços de saúde.

O cidadão que deseja registrar uma demanda pode comparecer presencialmente nas Ouvidorias do SUS localizadas na própria SESAU, HGR, Hospital Materno Infantil, Hospital Coronel Mota, Policlínica Cosme e Silva, ou através do telefone 2121-0590, 136, 156 ou ainda enviar sua demanda através do e-mail: ouvidoriasus.rr@gmail.com.