Roraima registra queda no número de acidentes em 2016

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) informou que, pelos dados obtidos, houve a redução dos óbitos de acidentes em Roraima em 2016. O número de vitimas fatais até o mês de julho foi de 76 pessoas, uma redução de 29% comparado com o mesmo período de 2015, segundo o IML. Ainda segundo esses dados, houve também houve redução na taxa de óbitos por 10.000 veículos, sendo uma redução de 32,7% da taxa.“As vitimas decorrentes de acidentes de trânsito têm superlotado o sistema público de saúde, o que traz prejuízos não somente à vitima, mas como toda sociedade em geral. É nosso trabalho aumentar a fiscalização e tentar reduzir ao máximo esses números”, disse o presidente do Detran, Chicão da Silveira.

No ano de 2015 foram registrados 2.753 acidentes em Roraima até julho, segundo o CPC (Comando de Policiamento da Capital) e o CPI (Comando de Policiamento do Interior). Já neste ano de 2016, foram registrados 2.515 acidentes até julho, com isso, houve redução de 8,6% dos acidentes em Roraima.

“Essas taxas de redução se devem juntamente com a determinação da governadora Suely campos, que solicitou que fossem intensificadas as blitzen, tanto educativas quanto repressivas, todas voltadas para a diminuição desses números”, concluiu o presidente do Detran.

O chefe de fiscalização de trânsito, Vilmar Florêncio, credita a redução do número de vitimas fatais à intensificação das campanhas educativas que o órgão tem realizado, tanto nas escolas, empresas privadas ou instituições públicas, onde são ministradas palestras, que visam educar e conscientizar para práticas de direção segura e respeito às normas de trânsitos.

O Detran intensificou suas ações de fiscalizações, aumentou o numero de blitz fixas e rondas em locais considerados críticos. O resultado dessa intensificação é refletido no aumento considerável do número de condutores flagrados cometendo infração de trânsito.

“O Detran realiza duas blitzen diárias nos principais pontos da capital, e intensifica para três de quinta a domingo, em locais de maior movimento noturno, dando ênfase às infrações que envolvam influência de álcool”, explicou Vilmar Florêncio.

As infrações registradas durante o período de janeiro até setembro deste ano tiveram um aumento de 31%, comparado com o mesmo período do ano passado. Esses números se referem apenas às autuações feitas pelos agentes de trânsito do Detran.

Fernando D’Gilfa e Rafael Leite