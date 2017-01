Roraima recebe R$ 678 mil para combater a malária

Com o objetivo de combater a malária, o MS (Ministério da Saúde) enviou a Roraima um recurso extraordinário de R$ 678 mil para atender todos os municípios do Estado. De acordo o Plano de Demanda de Investimento, protocolado pela CIB (Comissão Intergestores Bipartite), o investimento busca operacionalizar ações de eliminação da doença.

Essa verba será destinada para a compra de 3 caminhonetes, 8 motocicletas, 4 microscópios biológicos, 4 computadores, 30 bombas pulverizadoras e 15 termonebulizadores portáteis. Esses itens serão distribuídos conforme a necessidade de cada município.

“A verba vinha sendo negociada desde o ano passado, quando foi pactuado na CIB o relatório e, posteriormente, enviado ao Plano Nacional de Controle da Malária para análise da viabilidade do repasse dos recursos. E agora nos foi liberado”, explicou a diretora departamento de Vigilância Epidemiológica do Estado, Luciana Grisotto.

Cada um dos 15 municípios recebe um termonebulizador e duas bombas pulverizadoras aspersoras. São contemplados com as motocicletas os municípios de Amajari, Alto Alegre, Caracaraí, Rorainópolis, Cantá, Bonfim, Iracema e Mucajaí. “Esses municípios foram os que apresentaram maior número de casos de Malária Falciparum no ano de 2015 – notificados em área rural, urbana e área indígena”, frisou Luciana.

Os microscópios serão encaminhados ao Lacen-RR (Laboratório Central de Roraima) para distribuição de acordo com a necessidade de novos postos ou reposição. Os novos veículos e computadores ficarão na Gerência do Núcleo Estadual de Controle da Malária dando apoio aos municípios de acordo com a situação epidemiológica.

Malária

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários, transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Apresenta cura se for tratada em tempo oportuno e adequadamente. Os sintomas mais comuns são: calafrios, febre alta (no início contínua e depois com frequência de três em três dias), dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios.