Roraima: OdontoSesc realizou mais de 45 mil atendimentos em 2016

Mais de 45 mil atendimentos entre exames clínicos, procedimentos odontológicos e atividades educacionais foram gratuitamente realizados em 2016 pelo OdontoSesc, projeto mantido pelo Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR). A unidade está entre os 59 consultórios volantes espalhados nos regionais da instituição para promover saúde e cidadania em todo o País.

De acordo com o Dr. Wagner Farias Junior, supervisor do OdontoSesc, o objetivo é estimular mudanças nos hábitos da população de baixa renda. “Com esse projeto, evitamos o aparecimento de diversas doenças bucais, são procedimentos clínicos odontológicos importantíssimos. Além dos atendimentos, estamos sempre realizando palestras para conscientização e sensibilização de todos”, explicou.

Em 2016, a unidade ficou instalada em bairros da capital, escolas e eventos comunitários para atender a custo zero, crianças, adultos e idosos. O OdontoSesc esteve também no município do Bonfim e na Vila São Francisco através de uma parceria com a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl). Na Operação Curare VII, comunidades indígenas receberam atendimentos odontológicos como exodontia, restauração, profilaxia, aplicação de flúor, palestras de higiene bucal e escovação.

“Concluímos o ano com o sentimento de dever cumprido, satisfeitos e alegres por atender a comunidade, inclusive crianças. Buscamos de alguma forma suprir a necessidade das famílias com pouco acesso à rede pública e particular”, contou Wagner.

Com suas atividades encerradas no último dia 20 de dezembro, o OdontoSesc retomará seus serviços em 2017, a partir do dia 1° de fevereiro, na Clínica Renal de Roraima (Avenida Princesa Isabel, N° 92 C – bairro Jardim Floresta).

OdontoSesc

Implantado 2001 no regional de Roraima, o projeto conta com uma unidade móvel, estruturada com o que há de melhor na área, equipado com quatro consultórios dentários, além de profissionais altamente capacitados.

Larissa Mello