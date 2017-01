Roraima: novo Comandante Operacional dos Bombeiros visita Interior

O Comando Operacional do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) tem um novo comandante. O coronel Jean Cláudio de Souza Hermógenes assumiu a função no início deste ano no lugar do coronel Simval Froes Boaes que foi para a reserva remunerada.

Uma das primeiras ações do novo comandante foi realizar visitas de reconhecimento às sedes das companhias do interior. Na quarta-feira, 25, ele passou pela 1ª Companhia em Caracaraí. Na quinta-feira (26), foi a vez de Rorainópolis. A próxima visita será à 3ª Companhia em Pacaraima. As visitas proporcionaram o primeiro contato do novo comandante com os militares lotados no interior no Estado.

“Iremos realizar visitas periódicas para estreitar os laços com as companhias do interior. Isso é importante para poder proporcionar melhores condições de trabalho para estes militares”, disse o coronel Jean Cláudio.

Aproveitando a visita, o Comando Operacional realizou instruções relacionadas aos aspectos legais no serviço de bombeiros, além da entrega e recomendações de uso dos novos materiais de EPH (Emergência Pré-Hospitalar) adquiridos recentemente pelo CBMRR.

Já a equipe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil se reuniu com os representantes das prefeituras para planejamento da estruturação das COMDECs (Coordenadorias Municipais de Defesa Civil).

Segundo o tenente Emerson Lima, chefe da Divisão de Operações Emergenciais da Defesa Civil Estadual, as reuniões com os representantes das COMDECs foram importantes. “Algumas Coordenadorias Municipais precisam ser estruturadas. Estamos dispostos a prestar todo o apoio necessário para que os próprios municípios tenham seus órgãos de defesa civil”, disse o tenente.

Macksuel Lopes