Roraima lidera lista sobre segurança em agências bancárias

Em se tratando de segurança, Roraima recebeu outro destaque, foi o melhor Estado avaliado em índice de ataques a bancos, segundo a Pesquisa Nacional de Ataques a Bancos, feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada. O primeiro semestre deste ano revela que a incidência de ataques na área bancária é a menor do Brasil.

Segundo a secretária de Segurança Pública, Giuliana Castro, a pesquisa corrobora com as ações realizadas pelas forças de segurança do Estado e pelo investimento do Governo do Roraima. “Isso se deve à eficiência das polícias militar e civil, ao patrulhamento intensivo e bons resultados nos trabalhos de investigação. Em Roraima temos policiais especializados e preparados para enfrentar qualquer tipo de situação de risco, e devido à ausência das rotas de fuga e eficiência dos trabalhos policiais, a captura e prisão em casos de crimes dessa natureza é certa, por isso a ausência de casos assim”, revelou

No entanto, Giuliana afirma que estes dados deixam o Estado em alerta. “Os números, nos deixam de prontidão, pois sabemos também da audácia dos criminosos, e a população pode contar as forças de segurança caso ocorra alguma situação dessa natureza, pois temos policiais preparados para qualquer tipo de situação”, reforçou.

Outro destaque

Recentemente, a segurança pública teve outra boa notícia, a capital de Roraima recebeu um importante destaque em relação às outras cidades do país. O avanço foi apontado no ranking ConnectedSmartCities, da consultoria Urban Systems, publicado recentemente na Revista Exame. O estudo apontou uma surpreendente melhora no índice, onde Boa Vista subiu 24 posições em relação ao ano passado e aparece em 14º lugar na edição 2017.

O subcomandante da Polícia Militar, coronel Paulo Macedo, falou das ações essenciais para que o Estado seja hoje considerado seguro. “Essa pesquisa confirma que Roraima mostra a capacidade operativa das policias, seja civil e militar, o pessoal da Inteligência que busca informações sobre as movimentações suspeitas, comportamentos criminosos e também informações de planos de roubo a bancos”, afirmou.

Mensalmente, a Polícia Militar atua com a Operação Corredor Bancário, que consiste em colocar nas ruas, principalmente aos arredores dos bancos, o Giro (Grupamento de intervenção Rápida Ostensiva), o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e a Cavalaria. Nas unidades do Interior onde há agências bancárias, também há várias atividades para coibir as organizações criminosas como: reforço de efetivo, estado de alerta, acompanhamento de carro forte, vigilância velada, para que a resposta seja mais rápida e eficaz contra os atos ilícitos

Operação Natal Seguro aumenta efetivo de policiais nas ruas

O Comando da Polícia Militar iniciou nesta terça-feira, 12, a Operação Natal Seguro, que é um reforço nos corredores comerciais de Boa Vista, tanto da área Leste quanto Oeste. Serão em média 50 policiais militares por dia nas ruas para inibir a criminalidade.

No fim de ano, o dinheiro circula mais por conta do pagamento de salário e 13º, com isso, há o aumento das pessoas nas ruas. Atenta, a Polícia Militar preparou uma série de atividades para coibir os crimes de roubos nas principais ruas que dão acesso aos bancos da Capital.

Segundo o coronel Macedo, com a Polícia Civil e Militar nas ruas, os bandidos recuam. “Se a polícia estiver atenta, não há brecha para a criminalidade”, pontuou.

Ana Cláudia Bastos