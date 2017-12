Roraima goleia Ríver por 18 x 1 pelo futebol feminino

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino de 2017, a equipe do Atlético Roraima passou como um rolo compressor pelo time do Ríver, e aplicou uma goleada de 18 a 1.

No primeiro tempo da partida o placar estava 8 a 0 pro Tricolor da Mecejana, e os outros gols foram anotados na etapa complementar. O Ríver chute a gol do Ríver aconteceu somente aos 50 minutos de jogo, ou seja, aos 05 min do segundo tempo.

O Roraima começou o jogo de forma ofensiva. Aos 06 min, a atacante Erika tocou para a zagueira Jô abrindo o placar pro tricolor. Dois min depois foi a vez de Erika ampliar o placar. Aos 26 min Glaucia recebeu na área e fez o terceiro gol.

Já aos 33 min, Erika aproveitou uma falha da zaga do Verdão da Aparecida e mandou a bola para o fundo das redes da goleira Simone, anotando o quarto golo tricolor. Um min depois Glaucia fez o quinto tento após osuma tabelinha com Erika.

E o Roraima queria mais gol. Aos 36 min, Lena pegou a bolo na área e marcou o sexto gol. Em seguida Glaucia fez o sétimo tento aos 39 min e aos 43 min, Jô mandou a bola para as redes quando eram decorridos 43 min, no oitavo tento do Roraima na primeira etapa.

Segundo

No segundo tempo Erika marcou o nono gol tricolor aos 02 min. Quatro min depois Erika fez bela jogada pela direita e ampliou pra 10 x 0, aos 06 min. Aos 10, Glaucia fez o décimo primeiro golo tricolor. Aos 08 min, foi a vez de Jô ampliar para 12 x 0.

E o rolo compressor do Roraima seguia. Aos 16 mim, Glaucia fez o 13 gol, e dois min depois Lena anotou o 14 tento. Glaucia anotou mais dois gols aos 20 e 24 minutos respectivamente. Aos 28 min, Erika mandou uma bomba sem chance de defesa para Simone do Ríver.

E a goleada foi fechada aos 32 min, através de um belo chute de Glaucia. E o Ríver marcou o tento de honra com a atleta Yasmin quando eram decorridos 40 min. O trio de arbitragem foi este. Juiz José Ordilo, assistentes Gean Carlos e Carlos Pereira enquanto o árbitro reserva foi Rafael Carvalho.

Domingo

A decisão do primeiro turno da competição será neste domingo no Ribeirão entre as equipes do São Raimundo e Atlético Roraima. A partida está prevista para às 17 horas.

A atleta Glaucia do Roraima é artilheira da competição com 08 gols marcados seguida de Erika com 05 tentos, depois vem a jogadora Jô que balançou as redes do Ríver por 03 vezes enquanto Lena marcou dois gols no jogo desta quinta no estádio Ribeirão.

Wilson Barbosa