Roraima e São Raimundo decidem 2º Turno do Feminino nesta quarta-feira

O 2º Turno do Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino de 2017 será decidido na noite desta quarta-feira, no estádio Ribeirão. O confronto será entre as equipes do Atlético Roraima x São Raimundo. A partida está prevista para às 19h30.

No primeiro turno o jogo foi bastante disputado entre o Tricolor da Mecejana e o Mundão do São Vicente. Nos 90 minutos foi registrado um empate em 0 x 0 e a decisão foi para a cobrança de penalidades máximas, que culminou com a vitória do São Raimundo pelo placar de 3 x 2.

Com certeza o técnico Bennaze Rates do Roraima irá armar uma equipe ofensiva porque somente uma vitória interessa ao Tricolor da Mecejana, porque vencendo o Mundão do São Raimundo, a decisão da competição será disputada no dia 23 deste mês, com início para às 17 horas no estádio Ribeirão.

Garantir

Já o técnico Beto Vieira do São Raimundo esperar garantir nesta quarta a conquista do 2º Turno e consequentemente o título de campeão do futebol feminino da presente temporada. E assim ser o representante do Estado na Copa do Brasil de 2018

Este será o trio de arbitragem para o confronto entre Atlético Roraima x São Raimundo. O juiz será Zacarias Santiago e ele terá como assistentes Marcio Duarte e Gean Carlos, enquanto o árbitro reserva será Kaio Forte.

Wilson Barbosa