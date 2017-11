Roraima é pioneiro em treinamento sobre sequelas da chikungunya

Em uma ação inédita no país, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está treinando fisioterapeutas sobre aplicação de fisioterapia em pacientes com manifestações crônicas de chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O treinamento é realizado durante a Semana Estadual de Atualização Técnica para Vigilância das Endemias, realizado desde a última segunda-feira (20), e segue até a próxima quinta-feira, 23.

O evento é realizado na Etsus (Escola Técnica de Saúde do SUS), ministrado por uma equipe de especialistas do Ministério da Saúde. Foram convidados profissionais da saúde de todos os municípios, da área médica e de enfermagem. Os fisioterapeutas são novidade e foram incluídos devido às fortes dores nas articulações causadas pela chikungunya.

A coordenadora geral de Vigilância em Saúde, Daniela Souza, explicou que o aumento no número de pessoas com chikungunya no Estado evidenciou a necessidade de realização de treinamentos. “Os fisioterapeutas não estavam acostumados a atender pessoas com esta doença. A partir de uma iniciativa nossa, a capacitação pelo Ministério da Saúde vai auxiliar os profissionais de saúde sobre a melhor maneira de tratar e reduzir as dores destes pacientes”.

Endemias

Médicos e enfermeiros também recebem as capacitações sobre controle clínico de endemias como dengue, chikungunya, zika, malária, leishmaniose, esquistossomose, febre amarela, tracoma, doença de chagas, hanseníase, tuberculose, cólera, gripe e sarampo.