Roraima é destaque nacional no plantio de soja

A produção de soja está em ampla ascensão. Já são 25 mil hectares plantados em todo o Estado, que alcança destaque nacional. A abertura oficial da colheita 2016 será realizada no dia 2 de setembro, no auditório do CAF (Centro Amazônico de Fronteira), a partir das 19h.

O dia de campo será na fazenda Luana Luíza no dia 3. A governadora Suely Campos recebeu na tarde desta segunda-feira, 29, representantes da comissão organizadora do evento que formalizaram o convite.

Roraima tem se destacado na produção do grão, graças o apoio do Governo do Estado. É o que afirma o presidente da comissão, Marlon Buss. “Hoje Roraima está em evidência e o governo está atento. O Brasil inteiro está visualizando aqui como uma nova alternativa produtiva e sem dúvida nenhuma, nossas condições são propícias para esse novo momento”, avaliou.

Suely Campos destacou que tem se dedicado a resolver questões que travavam o desenvolvimento do setor produtivo. “Essa expansão tem sido a bandeira principal do nosso governo. Estamos buscando viabilizar o Estado para a produção de grãos e a regularização das terras é um dos pontos que vão colaborar com esse cenário positivo”, pontuou.

Ainda na ocasião, a governadora recebeu o jornalista João Batista Olivi, representante do Canal Rural e do site Notícias Agrícolas, que está produzindo um material especial sobre a abertura da colheita da soja em Roraima. “Vamos levar para o restante do país os atrativos de Roraima para quem deseja investir na produção de soja e outros grãos”, explicou.

Soja em números

Este ano serão colhidas 1,2 milhão de sacas do grão, o que equivale a 72 mil toneladas. Cada saca é vendida ao preço de R$ 74,00. Uma injeção na economia do Estado de quase R$ 88 milhões. Somente a fazenda Luana Luiza, local onde será realizado o evento da colheita, possui uma área de 930 hectares de soja, com uma produção de quase 2.800 toneladas por hectare.