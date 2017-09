Roraima é destaque em evento regional de programação

Sete equipes de Roraima, com participantes do Centro Universitário Estácio da Amazônia e da Universidade Federal de Roraima, se destacaram neste final de semana durante a realização da seletiva para a Maratona SBC de programação. O evento aconteceu no sábado, 9, nos laboratórios da Estácio, e simultaneamente em todos os estados do país, reunindo mais de 800 equipes participantes.

Roraima faz parte da Supersede Norte que é composta de todos os estados da região, com exceção do Amapá que não participou, e com direito a três vagas no campeonato brasileiro. A campeã de Roraima foi a equipe Invictus (Felipe Derkian, Fábio Noronha e Victor Deluca Gomes, coach: Filipe Dwan) da Universidade Federal de Roraima. Na Região Norte, esta equipe ficou em 6º lugar atrás de três equipes do Amazonas e 2 do Pará. O professor Jonas Henrique Mendonça, explica que, diante desses resultados, Roraima vem se posicionando como a terceira força da região ultrapassando Rondônia e Tocantins que tem mais tradição nesse tipo de campeonato.

“Vale destacar que, no geral, as equipes de Roraima vem melhorando o desempenho neste tipo de competição. Ano passado participaram duas equipes e este ano foram sete equipes. A expectativa é que no próximo ano tenhamos a participação das demais instituições do estado”, comentou.

Ele salientou que ainda existe a possibilidade de classificação para o campeonato brasileiro deste ano. “Algumas equipes ainda podem ser convidadas. O resultado final será divulgado dia 20 de setembro”, adiantou.

Em junho, três acadêmicos do Centro Universitário Estácio da Amazônia foram destaque na Collegiate Cup Brasil , uma competição nacional de programação promovida pelo URI Online Judge e a Hackerearth – empresa indiana de desenvolvimento de software.

Élissan Paula Rodrigues