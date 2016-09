Roraima Digital: secretarias estaduais já operam o sistema

O sistema Roraima Digital está em operação desde esta quarta-feira, 28, para gerir a maior parte das informações entre as Secretarias, autarquias e empresas de economia mista do Estado. O primeiro passo será o envio dos ofícios por meio eletrônico, sendo que cada secretaria tem um administrador do sistema habilitado para atuar nesta nova modalidade de processo.

A princípio, o sistema será operacionalizado na administração direta, que passa a ter os documentos, as leis, processos administrativos, memorandos, todos digitais. A administração indireta como autarquias e fundações passarão pela adequação ao sistema.

A adoção do Roraima Digital trará mais transparência aos processos do executivo e também mais agilidade e economia para Estado, pois, todas as secretarias serão integradas de forma gradativa em um sistema moderno. Até hoje, todos os processos e correspondências no âmbito do governo eram feitos utilizando meios físicos, com gastos com papel, cartuchos de tinta e toner.

O envio e o acesso às informações em tempo real serão feitos diretamente por meio do sistema, acompanhando a tendência nacional do uso de ferramentas eletrônicas proporcionando agilidade, economia, eficiência e sustentabilidade. O Roraima Digital economizará mais R$ 300 mil por mês de transporte, papel e impressão para o Poder Executivo.

O Roraima Digital trará ainda economia de combustível, já que não será mais necessário levar documentos de uma secretaria para outra. Conforme o secretário estadual de Gestão Estratégica e Administração, Frederico Linhares, a expectativa é que até o início do ano de 2017, os processos estejam incluídos 100% no sistema eletrônico.

“O programa é uma importante ferramenta de gestão, tendo em vista que todos os processos poderão ser acompanhados em tempo real. O gestor terá acesso a informações importantes da sua secretaria, atuando de forma mais eficiente no controle dos seus processos”, ressaltou Linhares.

Digitalização

Os documentos serão classificados, digitalizados, protocolados no sistema e o envio ao destinatário será feito por meio do Roraima Digital. Toda a documentação será classificada para fim de arquivamento. Por enquanto, os documentos físicos em papel ainda serão utilizados. Após a fase inicial, em data a ser ainda definida, todos os processos tramitarão apenas em formato digital, gerando ainda mais economia para o governo.

Foram estabelecidos procedimentos para recepção das correspondências, registro, tramitação, distribuição, expedição e formalização de processos, e até mesmo a criação de documentos no âmbito do Poder Executivo. Toda correspondência recebida nas repartições públicas estaduais deverá passar obrigatoriamente pelo protocolo geral de cada órgão.

Charlene Ferreira