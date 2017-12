Roraima derrota Ríver na abertura do 2º Turno no Futebol Feminino

A equipe do Atlético Roraima voltou a golear o time do Ríver quando da abertura do 2º Turno do Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino de 2017, em jogo realizado na noite desta quinta-feira no estádio Ribeirão.

Ao final dos 90 minutos o Tricolor da Mecejana venceu o adversário pelo placar de 8 a 0. No 1º Turno o Roraima aplicou a maior goleada da competição no Ríver quando derrotou o Verdão da Aparecida por 18 x 1.

Aos 03 min, Glaucia invadiu a área do Verdão e foi derrubada. O juiz Rafael Carvalho marcou pênalti que foi convertido por Lena. Devido a falta, Glaucia deixou o gramado na maca e foi substituída por Jô. Numa cobrança de falta Lena voltou a marcar aos 16 min.

Mas o Ríver não se acomodou em campo e numa bela jogada de Tatiane o time quase marcou. Depois em outro lance Tatiane entrou na área e bateu forte obrigando a goleira Lexa do Roraima a mandar a bola para escanteio. Aos 45 min da primeira etapa, Virna marcou o 3º tento do tricolor.

Segunda

Na segunda etapa o Tricolor da Mecejana relaxou um pouco e isto fez com que as meninas do Verdão da Aparecida conseguissem chegar com facilidade a zaga do Roraima. Noutra cobrança de falta, Tatiane mandou uma bomba e novamente Lexa colocou a bola para escanteio.

Só que aos 32 min, Ivana deixou uma adversária para trás e fez o gol, sendo o quarto do Roraima. Numa falha da zaga do Ríver, Bedeu ampliou para 5 x 0 e aos 43 min, Lena deu cifras ao placar fazendo o 3º dele na partida e o sexto tento do tricolor no jogo.

No próximo domingo o São Raimundo joga contra o Ríver com início previsto para às 17 horas no estádio Ribeirão, e fechando o 2º Turno da competição, no dia 20 deste mês se enfrentarão Atlético Roraima x São Raimundo, previsto para às 19h30.

Ficha Técnica

Ríver: Ananda, Euziena, Marlielen (Simone), Ester, Mirielen, Creuziane e Nayandra. Brenda, Marta, Marelen, Tatiana. Técnico: Pedro

Roraima: Lexa, Rayane, Luana, Yara, Ivanna, Lena e Deby, Virna (Adriana) e Keron. Glaucia (Jô) e Bedeu. Técnico: Bennaze Rates.

Juiz: Rafael Carvalho que contou com os assistentes Alex Thomé e Carlos Pereira. Reserva: Kaio Lucian.

Wilson Barbosa