Roraima atrai produtores de outros Estados

A segurança jurídica que a regularização das terras garante tem atraído investidores de outros Estados do país, que tem mostrado interesse em produzir em Roraima.

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) tem recebido nos últimos dois anos, contatos de produtores atraídos pela localização geográfica privilegiada de Roraima, entre outros fatores, também impulsionados pelo grande programa de regularização fundiária executado pelo Governo do Estado.

No ultimo dia 14, o presidente do Iteraima, Alysson Macedo, recebeu um grupo de empresários do Estado de Goiás. Durante a reunião, Macedo fez uma apresentação da atual situação fundiária de Roraima e os trabalhos desenvolvidos pelo Governo para a regularização das propriedades.

Produtor de grãos na cidade de Montes Claros, em Goiás, Jorge Amazilio Terezani se mostrou otimista com a possibilidade de investir em Roraima. Ele disse que soube das notícias da regularização das terras em Roraima por meio de jornais especializados em produção rural, quando surgiu o interesse em produzir nesta região.

“Nós viemos aqui para nos certificarmos das informações, conhecer as áreas e nos preparar para um possível investimento aqui no Estado” afirmou.

Ele disse ainda que o fato do Estado estar regularizando as terras foi determinante para o interesse em investir aqui. “Quem vem investir precisa de segurança jurídica e é preciso que isso esteja na mão do Estado, que é o nosso primeiro contato. Isso é primordial e tem que acontecer sempre, para que venham mais investidores”, comentou Terezani.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, disse que o interesse de investidores de outros Estados é resultado da seriedade com que o Governo tem tratado a regularização fundiária em Roraima.

“Quando um Estado lança um programa de regularização fundiária com toda a segurança jurídica necessária para a titulação das terras, isso causa o entusiasmo daquele investidor que busca terras com essas características, já que a agricultura em grande escala requer que os investimentos iniciais sejam elevados e, tendo essa segurança, se torna um atrativo maior”, explicou Macedo.

Além do Estado de Goiás, o Iteraima já recebeu produtores do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, entre outros.

Título Legal

Lançado pela governadora Suely Campos em maio deste ano, o Título Legal, Programa de Regularização Fundiária de Roraima, irá regularizar todas as áreas de propriedade do Estado.

O nome “Título Legal” nasceu devido à série de mecanismos de segurança que o documento apresenta, para evitar falsificações e garantir a segurança jurídica do título.

“O título definitivo hoje, traz toda segurança técnica e jurídica e acima de tudo, transparência. Qualquer cidadão pode consultar no site do Iteraima, no Sistema de Gestão Fundiária, no Sistema Nacional de Cadastro Rural, no processo administrativo que gerou o título. Tudo isso permite que se tenha transparência quanto aos títulos emitidos”, explicou o presidente do Iteraima.

Desde o início do programa, o Iteraima já emitiu dezenas de títulos definitivos, correspondente a uma área de mais de cinco mil hectares de terras.

Rosiane Menezes