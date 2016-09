Roraima: atividades da Semana Nacional de Trânsito começam nesta segunda-feira

Com o tema ‘Eu sou + 1 por um trânsito + seguro’, a Semana Nacional de Trânsito de 2016 começa na segunda-feira, 19, às 15h, e traz uma vasta programação. A cerimônia de abertura será no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos.

O tema deste ano acompanha a evolução das ações voltadas para os programas de educação no trânsito de cada Departamento Estadual de Trânsito dos Estados. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro e tem abrangência nacional.

Conforme o presidente do Detran-RR, Chicão da Silveira, é também um convite para toda a sociedade colaborar para redução de acidentes no Estado. “Queremos sensibilizar e unir a população em um único objetivo que é fazer um trânsito melhor, diminuindo cada vez mais as estatísticas de acidentes em Roraima. Com isso estamos contribuindo para a valorização da vida de todo cidadão e educando dos jovens para um futuro melhor no trânsito”, afirmou.

A diretora de segurança no trânsito, Angelice Janesko, afirma que a intenção é sensibilizar o condutor da responsabilidade por meio de ações diárias, tendo em vista a participação direta com o trânsito da cidade.

“O condutor deve ser tratado como alguém que tem o poder de tomar decisões e ser responsável por tudo que envolve o trânsito. O tema possibilita realizar ações voltadas para todos aqueles que fazem parte do trânsito, desde os pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e condutores”, declarou a diretora.

Programação

SEGUNDA-FEIRA – 19/09/2016

Minuto de paralisação em homenagem as vítimas do trânsito

Local: DETRAN-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima)

Horário: 11h

Solenidade de Abertura da Semana Nacional do Trânsito e Entrega da Premiação do II Concurso Detran de Educação para o Trânsito

Local: Palácio Senador Hélio Campos

Horário: 15h

TERÇA-FEIRA – 20/09/2016

Palestra Educativa e apresentação do teatro infantil com fantoches

Local: Escola Pitágoras

Horário: 8h30

QUARTA FEIRA – 21/09/2016

Visita da escola do Sesc ao Detran-RR

Local: Sesc/Detran-RR

Horário: 8h30

QUINTA FEIRA – 22/09/2016

Blitz Educativa em parceria com o Sest/Senat

Local: Praça do Centro Cívico – Em frente a Assembleia Legislativa

Horário: 8h30

Ação educativa e apresentação do teatro infantil com fantoches

Local: Instituto Educacional Querubins

Horário: 8h30

Palestra educativa com o palestrante Vilmar Florêncio em parceria com o Sest/Senat

Local: Colégio Militar Estadual Dr Luiz Rittler Brito de Lucena

Horário: 15h

SEXTA FEIRA – 23/09/2016

Ação educativa recreativa – Caravana do Povo

Local: Rorainópolis

Horário: 8h às 18h

Ação educativa e apresentação do teatro infantil com fantoches

Local: Boa Vista/Sesc

Horário: 8h30

TERÇA E QUARTA – 27 e 28/09/2016

Curso de Atualização e Legislação de Trânsito com o Palestrante Ordeli Savedra Gomes

Local: DETRAN-RR

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18horas

QUINTA E SEXTA – 29 e 30/09/2016

Curso de Atualização e Legislação de Trânsito com o Palestrante Ordeli Savedra Gomes

Local: DETRAN-RR

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18horas