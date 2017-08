Roraima assume o compromisso de reduzir mortalidade neonatal

Para reduzir as taxas de mortalidade neonatal e qualificar a atenção aos recém-nascidos no HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré), Roraima aderiu a um conjunto de ações denominado Estratégia Qualineo, do Governo Federal, nesta segunda-feira, 14. Durante o lançamento da ferramenta, houve a assinatura de um termo técnico entre a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), o Ministério da Saúde e o município de Boa Vista, o que resultará em uma série de ações para atingir o objetivo de reduzir a quantidade de óbitos em bebês de até 28 dias de vida.

A primeira atividade como parte da estratégia é uma oficina que segue até esta quarta-feira, dia 16. com participação de 40 profissionais do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, Atenção Básica, Hospital Regional Sul – Rorainópolis, Hospital da Criança Santo Antônio, além de representantes de coordenações de urgência e emergência e vigilância em saúde. Haverá ainda uma visita técnica à maternidade para embasar um plano de ação que deve ser executado em dois anos.

“O objetivo é reduzir os índices de mortalidade, reforçar os serviços existentes e levantar soluções para as fragilidades identificadas”, explicou o gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da Criança, Hudson Machado.

A diretora do Departamento de Ações Programáticas e Estratégias (Dapes) do Ministério da Saúde, Tereza de Lamare, explicou que o grande diferencial nesta estratégia é a plataforma virtual. “O objetivo principal é fazer com que todos os profissionais se sintam apoiados numa rede disponibilizada pelo Ministério da Saúde, por meio de uma plataforma virtual, para que se sintam seguros ao esclarecer dúvidas por meio de vídeos, postagem de material e áudio”, disse.

Serão realizadas videoconferências bimestrais com os estados e utilização da plataforma da estratégia com fóruns de discussão, chats, estudos de caso, compartilhamento de experiências e materiais de apoio.