Roraima aposta em turismo ecológico e indígena na Expo Abav

Durante a 44ª Abav Expo internacional de Turismo, que ocorre em São Paulo, até esta sexta-feira, dia 30, Roraima tem mostrado seu grande potencial em turismo ecológico e indígena, por meio de peças artesanais produzidas nas próprias comunidades indígenas do Estado.

São peças feitas por índios das etnias Ingarikó, Taurepang, Yanomami, Macuxi e Wai Wai. Os materiais apresentados são cestas, panelas, biojoias entre outros artigos que chamam a atenção do público, como explicou o diretor do dentro de artesanato indígena de Roraima, Martins Vieira.

“No ano passado, estivemos aqui com o artesanato indígena e percebemos uma grande receptividade tanto do público nacional, quanto internacional, e esse ano tem sido muito melhor, a curiosidade das pessoas é muito importante para Roraima, pois está dando oportunidade de conhecer nosso artesanato indígena e levar de mundo a fora nossa cultura”, destacou Vieira.

Além do artesanato indígena o público deve ter uma nova alternativa além do ecoturismo e das visitas ao Monte Roraima, que é o circuito Caminho de Macunaíma regulamentado pela Funai (Fundação Nacional do Índio), que visa receber visitantes em comunidades indígenas, mas sempre respeitando as normativas estabelecidas pela própria Fundação.

O diretor do departamento de Turismo de Roraima, Ricardo Peixoto, afirmou que a tradição indígena desperta a curiosidade das pessoas. “Nesse caminho, que fica em terras indígenas, o visitante vai conhecer uma série de atrativos históricos, como pedras com escrita muito antiga, e alguns elementos místicos e curiosos que chama a atenção de quem se interessa pelo tema”, explicou.

Dina Vieira