Por cinco anos a consultoria britânica Economist Intelligence Unit, o Centro de Liderança Pública e a Tendências Consultoria analisam o desempenho dos Estados Brasileiros e forma um ranking de maior competitividade. Dessa vez, Roraima aponta entre os 13 Estados mais competitivos, conforme a pesquisa.

Os 13 melhores pontuados na pesquisa são, com média de 50,2 pontos: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Roraima e Pernambuco.

Foram mantidas as quatro primeiras colocações do ranking. São Paulo continua na liderança, seguido por Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal. Em quinto, ficou o Mato Grosso do Sul, no lugar do Espírito Santo, que ocupava o posto no ano passado.

Para chegar a esse dado, a pesquisa analisa 65 itens, em 10 pilares estratégicos: segurança pública; eficiência da máquina pública; sustentabilidade social; capital humano; infraestrutura; inovação; educação; potencial de mercado; solidez fiscal e sustentabilidade ambiental.

No item solidez fiscal, a mesma pesquisa mostra Roraima como campeão na categoria este ano, ficando na frente do Pará e Mato Grosso do Sul. O grau de solidez indica a qualidade na gestão das contas públicas e avalia os estados com base nos seguintes indicadores: capacidade de investimento, resultado nominal, solvência fiscal, sucesso da execução orçamentária, autonomia fiscal e resultado primário.

O secretário Estadual de Fazenda, Shiská Pereira, atribui o resultado de solidez fiscal à receita previdenciária superavitária, por ser um Estado novo, com poucos aposentados. “Não temos déficit de aposentadoria, diferente do que acontece em outros Estados, onde há o déficit previdenciário, que aumenta cada vez mais. Isso foi levado em consideração”, complementou.

Em números

O governo estadual depende de 80% de repasses da União, por meio do FPE (Fundo de Participação dos Estados) e os demais 20%, são receita do ICMS (Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços). A perda acumulada de FPE no período de 2015 a setembro de 2016, soma a ordem de R$ 343 milhões, podendo ultrapassar até o final deste ano à ordem de R$ 455 milhões.

Veja os 14 Estados abaixo da média:

14. Ceará

15. Paraíba

16. Amapá

17. Amazonas

18. Rio Grande do Norte

19. Tocantins

20. Bahia

21. Pará

22.Rodônia

23. Maranhão

24. Piauí

25. Acre

26. Sergipe

27. Alagoas.

Leandro Freitas