Roraima adere aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU

Em ato simbólico, a união da rede ao Sistema ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil, o Governo de Roraima por meio da Casa Militar realizou no Palácio Senador Hélio Campos o hasteamento da bandeira dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Os ODS compreende um conjunto de 17 objetivos e 169 metas de Desenvolvimento Sustentável construído a partir dos resultados da Rio+20, bem como do legado dos ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) que ocorreu entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas. Na época estiveram presentes chefes de Estados e de governo de 193 Países que adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Os objetivos e metas apontam três eixos que podem contribuir de forma especifica para cada região. Os ODS são integrados e indivisíveis, e perpassam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Embora sejam de caráter universal, a realização dependerá da capacidade de cada um em torná-los realidade nas cidades e regiões do Brasil.

Além disso, após todos os encontro chegou-se a um acordo envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de implementação.

E em aceitação aos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis da ONU, o Governo de Roraima aderiu de forma simbólica hasteamento da bandeira para unir esforços mundiais de promoção do desenvolvimento sustentável.

Wesley Oliveira