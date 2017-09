Rondinele Tambasa pede licença e Marcelo Lopes é empossado vereador de Boa Vista

Segundo-vice-presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, Rondinele Tambasa (Podemos) pediu licença do cargo de vereador para assumir a Secretaria Estadual Extraordinária de Gestão Internacional.

O suplente de Tambasa, o empresário Marcelo Lopes (PEN), assumiu a vaga durante a sessão desta terça-feira, 26, no plenário da Casa. Depois de assinar o termo de posse, o novo vereador jurou cumprir as leis brasileiras, as Constituições Estadual e Federal e a Lei Orgânica do Município.

Em seu discurso de posse, Lopes agradeceu a Deus, à família, aos amigos e a quem o ajudou na campanha para vereador, e afirmou que fará um mandato independente, nem de “oposição” ou de “situação”. “Escolhi a independência, onde posso ser livre para buscar o melhor para a nossa cidade”, declarou.

“Como vereador, irei fiscalizar o Executivo com rigor, apontando e buscando corrigir as falhas e mal feitos, mas também, sem nenhuma dúvida, elogiarei e irei colaborar com os bons projetos”, complementou.

Nascido em São Paulo (SP), Marcelo de Lima Lopes tem 41 anos. Ex-secretário municipal de Saúde, Lopes recebeu, na última eleição, 1.607 votos, pela coligação Boa Vista Justa Para Todos.

Tambasa se despede

Ao pedir licença da Câmara, Rondinele Tambasa agradeceu aos servidores da Casa por lhe ajudarem no desempenho de seu mandato, e à governadora Suely Campos (PP) pela oportunidade de assumir a secretaria estadual. “Pode ter certeza que darei o melhor de mim para fazer o melhor para o povo de Roraima”, declarou.

Com a licença de Tambasa, o cargo de segundo-vice-presidente da Casa ficará vago.

José Lucas