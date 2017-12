Romero Jucá esclarece dúvidas sobre direitos adquiridos com a PEC 199

O senador Romero Jucá aproveitou a manhã deste domingo, 10, para trazer informações sobre a PEC 199, atual Emenda Constitucional 98, que garante o direito ao enquadramento de profissionais que atuaram nos Ex-Territórios de Roraima e Amapá, entre outubro de 1988 e outubro de 1993.

Logo cedo, o autor da PEC participou de encontro com a Associação dos Antigos Policiais Civis e Servidores do Ex-Território Federal de Roraima, que reúne mais de mil associados.

Entre eles, pessoas como João Batista que prestou serviço ao Estado, entre 1991 e 1993, em uma cooperativa como cozinheiro. A comida produzida por João era servida nas Unidades Hospitalares e também nas escolas públicas. “Quando fui demitido, tive que procurar serviço. Passei a viver de bico, trabalhei como motorista de lotação, mas sempre com a esperança de ver esse sonho realizado. Hoje, agradeço a Deus e ao senador Romero Jucá por essa conquista que representa muito para a minha família”.

O presidente da Associação, Josias Licata, destacou os anos de empenho na busca da aprovação dessa propostas. “Fomos desbravadores do Ex-Território e na transformação do Estado, não nos deram nenhuma opção. Com a PEC 199, trabalho do senador, ganhamos o direito constitucional de retornar ao quadro da União”, afirmou.

A relatora da PEC na Câmara, a deputada Federal Maria Helena, também participou do encontro e falou sobre o esforço do senador em defesa da proposta. “É preciso valorizar e reconhecer todo empenho do senador nessa luta pelo direito de todos que ajudaram a construir nosso Estado. E o nosso esforço continua até concluirmos a análise de todos os processos”, disse a deputada.

O senador participou ainda de um programa em uma rádio local, respondendo às perguntas feitas pelos ouvintes e internautas. “A PEC é uma conquista para Roraima. São milhares de famílias atendidas com essa proposta que corrige as injustiças cometidas no passado. Continuo empenhado para que a regulamentação seja concluída em menor tempo possível e que o enquadramento a aconteça com muita celeridade”.

Saiba mais

O senador e a Superintendente da SAMP (Superintendência Administrativa do Ministério do Planejamento), Kátia Cabral, esclareceram dúvidas sobre a situação dos aposentados, entrega de documentos e quem pode ou não ser beneficiado com a PEC.