Romero Jucá diz que governo Temer está construindo um legado para o país

O presidente nacional do PMDB e líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (RR), participou nesta segunda-feira, 18, de encontro que celebra os 10 anos do programa de formação política da Fundação Ulysses Guimarães – EAD. A abertura do evento foi feita pelo presidente da República Michel Temer.

Em seu discurso Romero Jucá ressaltou que as medidas tomadas pelo governo Temer para tirar o País da crise mudaram as vidas das pessoas e é preciso que se defenda isso em 2018. “Nós temos que ter o carimbo do partido nas ações que o presidente Michel Temer está fazendo. Na eleição do ano que vem nós temos que defender esse legado”, disse.

Jucá também comentou sobre a realização da Convenção Nacional do partido marcada para esta terça-feira (19) em Brasília. “ Deveremos aprovar a retomada do nome original para MDB (fundado em 1967) e também ajustes no estatuto do partido à lei eleitoral”, disse.

Participaram ainda das comemorações dos 10 anos do EAD, da Fundação Ulysses Guimarães, o ministro da Secretária-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.