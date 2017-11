Romero Jucá defende mais crédito para microempresários

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), defendeu nesta quinta-feira, 23, durante reunião com o presidente do Sebrae nacional, Guilherme Afif Domingos, a proposta que cria o Cadastro Positivo das Micro e Pequenas Empresas, já aprovada no Senado e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, e ainda o refinanciamento de dívidas dos pequenos empresários brasileiros.

“A microempresa tem uma função fundamental para nossa economia, pois é o setor que mais emprega e está em todas localidades do país, gerando renda e trabalho para população. Essas demandas são prioritárias, e vamos trabalhar para que possam ser votadas pelo Congresso ainda este ano, disse o líder Romero Jucá.

Para acelerar a análise da matéria, a ideia é fazer com que o projeto de lei complementar (PLP 171/12), que está na Câmara dos Deputados, passe a tramitar em regime de urgência. Além da criação do Cadastro Positivo para microempreendedores, o texto contemplaria o refinanciamento de dívidas de cerca de 590 mil empresas.

“Hoje 84% das micro e pequenas empresas não têm acesso a crédito, e isso com certeza será revertido com a aprovação do Cadastro Positivo. Contamos com o apoio do senador Jucá para que essa importante medida possa ser realidade”, afirmou o presidente do Sebrae, Afif Domingos.