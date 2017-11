Romero Jucá defende a renovação de incentivos fiscais para produção de filmes nacionais

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, 22, cineastas e produtores de televisão para discutir a Medida Provisória 796 de 2017, que prorroga o Recine – Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica. Além do ministro da Cultura, Sérgio Leitão, cineastas premiados como Cacá Diegues e Bruno Barreto acompanharam a visita ao parlamentar.

Segundo o ministro da Cultura, Sérgio Leitão, o setor de audiovisual representa 0,46 por cento do PIB brasileiro e gera cerca de 200 mil empregos diretos no país. “ A Lei do Audiovisual é o motor do desenvolvimento da nossa cultura, e precisa de apoio permanente”, disse o ministro.

A MP 796 precisa ser votada até dia 20 de dezembro pelos plenários da Câmara, onde está atualmente; e pelo Senado. Após esta data, perderá a sua validade.

O líder do governo se comprometeu com a aprovação da matéria assim que for pautada no Senado. “ Historicamente valorizamos esse setor, pois além de representar uma atividade econômica rentável, é um grande bem para toda sociedade. Vamos trabalhar para que o governo sancione esta medida até dia 31 de dezembro, para valer em 2018”, disse Romero Jucá.

No ano passado foram produzidos no país 143 filmes, e em 2017 o número aumentou para 160. Uma boa produção, segundo os cineastas brasileiros, justamente devido o apoio da lei de audiovisual em vigor.