Romero Jucá conhece novos geradores de energia que vão atender os municípios de Roraima

O senador Romero Jucá (PMDB-RR), esteve nesta sexta-feira, 3, na usina termelétrica Oliveira, localizada na região de Monte Cristo em Boa Vista para conhecer os 18 grupos geradores de energia que vão ser instalados em oito localidades nos municípios de Uiramutã, Amajari, Pacaraima, Normândia e Rorainópolis.

O senador Jucá articulou junto ao Governo Federal os recursos para os equipamentos, que vão garantir para a população do interior uma energia de qualidade e confiável. “Os geradores que serão instalados correspondem a 80% das usinas do interior, até março o serviço estará concluído. Estou satisfeito em ter contribuído com este trabalho e ficarei apoiando para que novas ações sejam feitas para beneficiar a população”, afirmou Jucá.

Segundo o presidente da Eletrobrás em Roraima, Anselmo Brasil, os geradores estão substituindo as máquinas que estavam sucateadas que eram operadas pela CERR, federalizada no início desde ano. “Os equipamentos são potentes, modernos com consumo de combustível bem reduzido. Com confiabilidade de geração de energia muito grande”, disse o presidente.

Ampliação

Durante a visita o senador aproveitou para conhecer a obra de ampliação da termelétrica de Monte Cristo, aumentando a capacidade de geração de energia para a cidade de Boa Vista. “A termelétrica vai suprir sozinha aproximadamente 70% da energia da capital”, afirmou Brasil.

Segundo o parlamentar, o Governo Federal se preocupa com o fornecimento de energia em Roraima e vai continuar investindo em novos equipamentos e ampliação da geração de energia. “O Governo vai continuar trabalhando para trazer o Linhão de Tucuruí e todo os equipamentos que já estão no Estado serão uma reserva estratégica de energia para o Estado,” afirmou senador Jucá.