Romero Jucá apoia expansão da Assembleia Legislativa no interior de Roraima

Nesta segunda-feira, 24, o senador Romero Jucá (PMDB) participou da inauguração do primeiro Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima instalado no município de Alto Alegre – RR. Durante o evento o senador parabenizou a iniciativa do presidente, deputado Jalser Renier (SD), pela iniciativa de aproximar o trabalho legislativo do cidadão.

“Esta é uma iniciativa de grande importância e reflete a nova fase do poder legislativo, que busca melhorar e minimizar os problemas do dia-a-dia das pessoas, em quaisquer áreas. Tanto o presidente como os demais deputados estão de parabéns. Podem contar com meu apoio e parceria neste trabalho de expansão da Assembleia no interior de Roraima”, disse Jucá.

No primeiro Núcleo da Assembleia em Alto Alegre será instalado o Projeto Abrindo Caminhos que desenvolverá atividades esportivas, musicais e dança, voltado para as crianças do município. A Escolegis, Escola do Legislativo estará presente oferecendo cursos de capacitação para jovens e adultos e serão instaladas ainda representações do Chame e Procon.

Para o presidente da ALE-RR, Jalser Renier, o núcleo que foi inaugurado é o retrato do que será feito em todo o Estado. “O Núcleo receberá mais de mil alunos. Vamos oferecer várias atividades como coral, aula de música, cursos de inglês e espanhol, aula de informática e pré-vestibular, estaremos oferecendo uma oportunidade para todas as pessoas do município em transformar sua vida”, afirmou o presidente.