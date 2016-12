Romero Jucá anuncia recursos para recuperar Praça Capitão Clóvis em Boa Vista

Durante cerimônia de entrega da primeira etapa da obra de revitalização da Praça do Coreto Raimundo Soares “ Marreta” no Centro de Boa Vista, o senador Romero Jucá (PMDB) anunciou que já estão garantidos os recursos para recuperação da Praça Capitão Clóvis considerada uma das mais tradicionais praças de Boa Vista.

“Os recursos para a reforma da Praça Clóvis já estão garantidos e outras praças da cidade também serão recuperadas. Queremos fazer com que as praças sejam locais para manifestações culturais e que recebam as famílias da capital”, disse Romero Jucá.

A reforma da Praça do Coreto recebeu recursos por meio de convênio com o Ministério do Turismo, viabilizados pelo senador Jucá. A prefeita Teresa Surita agradeceu o empenho do parlamentar em transformar Boa Vista numa cidade melhor. “Sem a ajuda do senador Jucá não conseguiríamos transformar nossa cidade”, afirmou a prefeita.

A revitalização contemplou construções de área de passeio em lascas de granito, mobiliário urbano (lixeiras e bancos), arquibancada do coreto, posto de vigilância da Guarda Civil Municipal, banheiros públicos com acessibilidade, além de uma edificação com dois quiosques de alimentação. Também foram incluídas obras de paisagismo e iluminação da região do coreto com luminárias de led.