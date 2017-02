Romero Jucá afirma que inflação ficará ainda mais baixa nos próximos meses

O líder do governo Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou que os índices de inflação deverão voltar ao centro da meta no máximo em dois meses. A afirmação foi feita com base no resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou janeiro em 0,38%, o mais baixo para o mês desde o IBGE começou a medir o IPCA, em dezembro de 1979.

”Quero registrar que o IPCA teve o menor índice na série histórica para o mês de janeiro. O governo Temer conseguiu debelar a inflação, que voltará ao centro da meta em dois meses. Com isso, teremos condições de baixar os juros, dando espaço para prioridades do governo Temer, como a retomada do crescimento da economia e a geração de emprego”, afirmou o senador em entrevista coletiva após reunião da bancada do PMDB.

Jucá também anunciou que o senador Edison Lobão (MA) será o nome do PMDB para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que o senador Raimundo Lira (PB) retirou seu nome para o mesmo cargo. “Portanto, não há disputa. O PMDB está unido e indicará o nome do senador Lobão para o cargo. Não haverá eleição e estamos unidoos em torno deste nome”, disse Jucá, que é presidente do partido.

O líder disse ainda que serão anunciados na próxima semana outros nomes do partido que irão presidir as comissões permantentes do Senado, como a Comissão de Assuntos Economicos (CAS) e a Comissão de Infraestrutura (CI).

Merenda escolar

O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB/RR), comemorou na quarta-feira, 8, o reajuste em 20% nos valores repassados pela União a estados e municípios para a complementação da merenda escolar. Serão R$ 465 milhões a mais, a serem liberados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) em 2017, beneficiando 41 milhões de estudantes. “ Foi o primeiro reajuste após sete anos contribuindo para uma melhor alimentação de nossas crianças e como consequência um melhor aprendizado também”, disse Romero Jucá em entrevista no Senado.

O aumento foi anunciado pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Municípios com até 100 mil habitantes receberão R$ 993,4 mil; e os com até 500 mil habitantes, R$ 2,83 milhões, o que corresponde a reajustes de 12% e 13% respectivamente.

O Pnae transfere recursos suplementares a estados e municípios, ao Distrito Federal e a escolas federais, com o objetivo de suprir as necessidades nutricionais dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e comunitárias conveniadas.